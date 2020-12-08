團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

▲美國總統川普7日向美媒體透露，他的團隊已掌握選舉存在舞弊的證據，民眾可以期待未來幾天將有「大事發生」。（圖／路透）

記者葉睿涵／台北報導

儘管美國總務署（GSA）已承認拜登是2020總統當選人，但現任總統川普仍認為，選舉存在舞弊和詐欺行為，試圖在各州通過司法途徑，逆轉選舉結果。川普7日在「總統自由勛章」頒發典禮後告訴記者，他的團隊已掌握足夠的證據證明選舉不公，民眾可以期待未來幾天將有「大事發生」。

據《華盛頓時報》報導，川普7日在白宮向媒體表示，「事情已有了定論，我們掌握了充足的證據，也清楚知道我們能做些什麼。在接下來的幾天內，你會看到很多『大事發生』。」

▲川普一直以來都認為選舉中的缺席選票「有問題」。（圖／路透）

川普重申，本屆選舉是一場被「操縱」的選舉，這是對美國的恥辱，讓美國淪為第三世界國一樣，「這些選票從各個地方被灌入系統，他們甚至還使用了所有權不明、來源不明的計票系統。他們聲稱這些計票機發生了小故障，但這些絕對不止是小故障，它們已經被『抓包』多算了幾千張選票，而且都是對我不利的。」

儘管川普自稱手握可以推翻選舉結果的重要證據，但根據CNN報導，川普的所有努力將在12月8日畫上句點，因為這一天是美國聯邦法律中明定的「安全港」截止日期，所有的選舉糾紛必須在這天前被解決，這意味著當國會在一月份計算選票時，它必須接受在截止日期前獲得認證的選舉結果。

▲川普的私人律師朱利安尼在6日被曝感染新冠肺炎，目前正在醫院接受治療。（圖／路透）

川普法律戰的主要負責人朱利安尼（Rudy Giuliani）6日被曝確診新冠肺炎，目前正在醫院接受治療。川普對此表示，他已和朱利安尼通過電話，對方現在狀況很好，沒有發燒。

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