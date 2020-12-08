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川普欽點情報首長「拒認將有拜登政府」　嗆：到時再看是誰上位！

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▲▼美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）。（圖／路透）

▲美國國家情報總監雷克里夫受訪時表示，還不能肯定未來一定會成立拜登政府。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統大選經過月餘，對於情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）於6日受《福斯新聞》專訪表示，國內仍有許多人認為選票統計不公，希望聯邦調查局（FBI）與司法部的高層要對人民說出實情，「關於選舉問題，請拭目以待最後是誰會坐在總統的位子上，以及是否真的會有所謂的拜登政府。」

根據英國《獨立報》（The Independent）報導，由川普欽點任命的國家情報總監雷克里夫6日接受《福斯新聞》專訪，在被問到對拜登內閣人選以及對華政策有何看法時表示，「關於這些選舉問題，我們到時候再來看看是誰會上位，以及是否真的會有所謂的拜登政府。」

報導表示，雷克里夫也對郵寄投票持懷疑態度，進一步證實了自己與川普踩在同一陣線。他對此呼籲，「希望FBI與司法部的高層能夠直接對人民說明實情，因為國內有很多人認為選票的統計是不公平的，美國人在這方面缺乏信心。」然而，司法部長巴爾（William Barr）此前向美聯社表示，聯邦當局正在處理有關選舉的投訴，但沒有發現任何會影響結果的大規模舞弊。

據報導，雷克里夫是來自德州的前共和黨國會議員，2月接受川普提名時就曾遭到兩黨反對，原因是他從未在情報相關部門任職過，且被指控誇大了作為檢察官時期的經驗，最後於5月正式就職國家情報總監。

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