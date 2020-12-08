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氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

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▲▼CCPI 2021。（圖／翻攝自CCPI報告）

▲CCPI 2021已公布，台灣今年的成績比去年進步兩名，但仍屬於後段班。（圖／翻攝自CCPI報告）

記者葉睿涵／台北報導

「2021年氣候變遷績效指標」（CCPI 2021）7日在德國公布，台灣今年的成績比去年進步兩名，但仍屬於後段班，在61個國家中位居第57，僅勝於墊底的美國、沙烏地阿拉伯、伊朗和加拿大。

CCPI是一個獨立的監測工具，自2005年以來，有關團體會在每年年末發布排名，追踪57個國家和歐盟的氣候保護績效，以提高國際氣候政治的透明度，並比較各個國家在氣候保護方面的努力和進展。

資料顯示，排名中表現較好國家主要都來自於歐洲，瑞典位居第四、英國排名第五，而第六名則為丹麥，不過，今年還是沒有國家的表現符合巴黎協定目標，因此今年的前三名與去年一樣，依然從缺。

▲▼CCPI 2021。（圖／翻攝自CCPI報告）

▲排名第57的台灣是全球倒數第5。（圖／翻攝自CCPI報告）

今年在全球墊底的國家和去年雷同，倒數的兩個名次依然由美國和沙烏地阿拉伯承包，接下來則為倒數第三的伊朗和倒數第四的加拿大，台灣今年比去年進步2名，來到倒數第五。

CCPI的排名依據4大指標評比，分別為溫室氣體排放、再生能源發展、 能源使用和氣候政策。分析CCPI報告後可見，台灣在溫室氣體排放、再生能源發展和能源使用的表現都不佳，被評比為非常差（Very Low），僅氣候政策方面屬於中等（Medium）。

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