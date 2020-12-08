　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

慧眼看天下／驚喜？！ 川普準備送拜登就職大禮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲



新聞節目中心／綜合報導

美國總統大選隨著各州開票、驗票的程序告一段落，拜登確定勝出的態勢使得川普總統的心情一直變變變，從不肯認輸，到考慮再戰2024，最近一次到喬治亞州為共和黨參議員選舉造勢時，川普總統雖然持續強調自己沒有輸，但也鬆口說，如果自己真的輸了，將會是「優雅的輸家」。《慧眼看天下》第125集就邀請到資深外交官介文汲跟美麗島電子報董事長吳子嘉，跟主持人黃寶慧一起分析失去白宮寶座的川普下一步到底會做些什麼驚人之舉。

▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）
▲川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

拜登就職當天 川普要盛大宣佈再戰2024?!
關於川普的下一步各方的猜測從美國總統大選投票結束的那天起，就一直是各界關注的焦點，然而川普的意象一直不明，反而是工作更加賣力，持續加強對中國的制裁力道毫不手軟，想要留給拜登難以處理的政治遺產。不過這些可能對拜登來說還算是客氣的，根據川普在白宮耶誕晚會上致詞所說的，「過去4年令人驚豔，我們想再做4年，不然我們就4年後再見。」想要再戰2024的意願相當明顯，然而根據蓋洛普的民調顯示，選後的川普人氣正在持續下滑中。

這點看在介文汲跟吳子嘉的眼中都是尋常事，畢竟此刻的勝利者是拜登，選後勝者的人氣看漲是很平常的事，所以川普的人氣下滑根本不算什麼，吳子嘉甚至點出拜登是個不快樂的勝利者，從拜登日前接受紐約時報專欄作家的專訪便可以看出，拜登正為了即將上任後要面臨的執政難題傷神，選輸的川普其實留給拜登莫大執政阻力的空氣彈，這空前的壓力如果拜登沒有妥善處理，將會影響2024年民主黨的執政保衛戰。介文汲也認為，川普執政四年留給全美國最大的影響，莫過於是激化了各種的矛盾與對立，這些撕裂美國社會的現象，怕是未來拜登執政路上難以弭平的疙瘩，也是2024年川普重回白宮非常重要的推力。

▲▼美國現任總統川普與總統當選人拜登。（圖／路透）
▲美國現任總統川普與總統當選人拜登。（圖／路透）

拜登被貼標籤? CNN：美國大選民主黨收91億匿名捐款
就任在即的拜登對於2021年的美國新局有很多想法，從他近日推出的內閣成員名單可以窺知一二，但是太多歐巴馬時期的老面孔回巢，難免給外界留下話柄，譏笑是歐巴馬第三任期的延續，就算拜登極力替他的閣員名單掛保證，仍然躲不過批評，被共和黨人形容，拜登是被一群喜愛熊貓的人們團團包圍，這些人只會對中國更加軟弱，會賣給「有錢、捐助民主黨」的中國人美國綠卡。拜登被貼上親中的標籤，即使拜登願意「川規拜隨」也無法擺脫。

為了走自己的路，同時向世界宣告美國依然是願意致力海內外推動民主進程的大國，拜登表示2021年將會舉辦民主峰會，那麼台灣會在受邀名單之上嗎？資深外交官介文汲表示，台灣非常有可能在受邀名單上，這並不是拜登延續川普的對台態度，而是向來國際間就有很多活動是會邀請台灣參與，只是台灣會派什麼人出席？用什麼名義參加？美國舉辦2021年民主峰會，雖然可能會洩漏美國的外交策略，但是從另一個角度去看，何嘗不是在向世界宣告，拜登執政下的美國是價值導向，集結觀念相同的盟友向敵人施壓，尤其美國是一個移民社會，向外尋求仇家以達到內部社會的和諧與團結，從來都是美國外交上一個重要的策略選擇。

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

川普好威! 送拜登就職大禮 親證實:再戰2024! 美國媒體真黑!? CNN總裁錄音曝光 下達指示川普有病:不要正常化他的言行!

《熱門影音推薦》

川普交接不認輸?! 任期最後兩個月 瘋狂做好做滿?! 拜登老神在在 最帥國務卿布林肯 友台?友印? 亞洲越來越精彩

民主大國選舉舞弊?! 朱利安尼:證據多到塞爆圖書館 川粉出征華府抗議! 川拜兩邊支持者打成一片 沒有RCEP、CPTPP 台灣攏免驚?!

大選奪7000萬選票 "川普主義"絕非LOSER! 外高加索全面停火 亞美尼亞"屈辱"割地求和!? 天貓雙11再破自己紀錄! 半小時狂賣破兆台幣

★Today is my day★
Apple
Spotify
SoundOn
KKBOX
Google

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！
慧眼看天下第125集顯圖

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。  

ET快訊
厚片妹「剷18kg」變女神　本尊曝秘訣
公司內啪女同事30回　人妻淪「洩慾工具」老公冒綠光
乖乖也下架停售福灣聯名商品！　全捐社福機構
性騷巧克力一次看！福灣董座熊抱、摸臀女學生　父子都被判刑
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情

川普欽點情報首長「拒認將有拜登政府」　嗆：到時再看是誰上位！

幸運女樂透贏43億元！獎金「分一半給50親友」　自己只開二手車

開車途中失去意識…竟是足癬藥誤混安眠藥！　日藥廠9萬片全回收

團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

中美貿易戰下的「夾心餅」...文在寅喊話：考慮讓南韓加入CPTPP！

慧眼看天下／獨家專訪 捷克參議員帕維爾費雪

全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞新冠疫苗　施打畫面曝光

失業男用剪刀瘋狂刺死妻子　警到場目睹他「冷血打電動」伴屍

慧眼看天下／驚喜？！ 川普準備送拜登就職大禮

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

日本媽用白板筆在鋁箔紙上做畫 一碰水「超Q小魚浮起」開心游泳

凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情

川普欽點情報首長「拒認將有拜登政府」　嗆：到時再看是誰上位！

幸運女樂透贏43億元！獎金「分一半給50親友」　自己只開二手車

開車途中失去意識…竟是足癬藥誤混安眠藥！　日藥廠9萬片全回收

團隊已掌握充足選舉舞弊證據　川普：有「大事」要發生了！

中美貿易戰下的「夾心餅」...文在寅喊話：考慮讓南韓加入CPTPP！

慧眼看天下／獨家專訪 捷克參議員帕維爾費雪

全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞新冠疫苗　施打畫面曝光

失業男用剪刀瘋狂刺死妻子　警到場目睹他「冷血打電動」伴屍

慧眼看天下／驚喜？！ 川普準備送拜登就職大禮

抗旱大作戰！石門水庫蓄水量增加1340萬噸「人工增雨再啟動」

美方插手香港事務　華春瑩：你配得上自由民主嗎？

交通部首創「廉正透明獎」 　淡江大橋、金門大橋工程都獲獎

凍未條了！法律戰接連失利　川普直接告「拜登＋賀錦麗」救選情

新北門牌2字頭擁有！鳳鳴重劃區雙鐵國道便捷　「森聯之王」成首購換屋新歡

福灣聯名商品下架懶人包！乖乖、多拿滋、生土司等大廠全切割

正妹私密按摩ing…驚見「天花板閃綠燈」：被拍光了！結局大烏龍

新冠疫情衝擊　香港時裝集團I.T公告退市

川普欽點情報首長「拒認將有拜登政府」　嗆：到時再看是誰上位！

達邦蛋白兩岸產能滿載　漳州廠第2條產線明年投產

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

真有外星人！美國保密協議簽下去了

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

性侵女童！68歲趙斗淳自慰遭獄友抓包　12日出獄

NHK：檢疫離房8秒罰10萬　台灣沒人覺得嚴

2神秘電話　喬州拉出4箱拜登選票

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　逼離6任丈夫

全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞疫苗

美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表

印度怪病4天狂增800例　「吐白沫似癲癇」陷恐慌

「溫柔伊凡卡」任期最後性情大變

廚房有怪聲　他隨手一拍「攝下詭異白臉」

更多熱門

相關新聞

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

台灣新冠肺炎疫情防疫有成，高雄市衛生局近日針對防疫旅館啟動加強稽查，結果一名菲律賓籍漁工走出房門外短短8秒，就被開了高達10萬元的罰單，如此嚴格檢疫系統也登上各大外媒，除了日本NHK之外，美國CNN也在7日於網站頭版報導此事。

美國無新聞自由？ 川普指控有理

美國無新聞自由？ 川普指控有理

美司法部長：未發現可影響大選結果的舞弊證據

美司法部長：未發現可影響大選結果的舞弊證據

沒認拜登勝選　巴西總統：消息指美大選舞弊

沒認拜登勝選　巴西總統：消息指美大選舞弊

美科學家海底4000m發現「膠狀新生物」！

美科學家海底4000m發現「膠狀新生物」！

關鍵字：

川普 拜登認輸就職CNN舞弊中澳衝突民主峰會

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面