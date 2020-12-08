　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮貿易顧問狂轟拜登…涉「利用公職」影響選情！　將由川普處分

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國特別檢察官辦公室今天表示，總統川普貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）任職期間攻擊當時的民主黨籍總統候選人拜登，對聯邦法律明知故犯。

路透社報導，聯邦監督機構特別檢察官辦公室（Office of Special Counsel）在致川普的13頁報告中對這個結論做出解釋，讓川普決定是否對納瓦洛做出「適當的紀律處分」。

特別檢察官辦公室正在持續調查川普陣營和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）違反「海契法」（Hatch Act）的其他相關指控。海契法於1939年通過，對聯邦雇員參加政治活動有所限制，僅總統和副總統不受此限。

特別檢察官辦公室表示：「特別檢察官辦公室的調查判定，納瓦洛博士透過官方媒體露面與官方推特（Twitter）帳號從事政治活動，違反海契法禁止使用其職權或影響力影響選情的規定。」

報告指出，納瓦洛在5月26日到10月19日間，至少在6次以其官方身分接受媒體訪問時抨擊拜登和搭檔賀錦麗（Kamala Harris）。

報告表示，納瓦洛經常攻擊拜登與中國間的關係，有時指控拜登「妥協了」且容易「被中國收買」，甚至稱呼他為「北京拜登」。

特別檢察官辦公室表示，納瓦洛選擇不回應這份報告，還說納瓦洛雖然受過海契法培訓，甚至在特別檢察官辦公室展開調查後，仍持續從事上述行為。

白宮目前並未對此發表評論。

特別檢察官辦公室在報告中表示，白宮顧問辦公室曾聲稱納瓦洛並未違反海契法，且納瓦洛「對於拜登和他向中國卑躬屈膝」的說法是一種基於政策的事實陳述，他以官方身分發表這番言論是說得過去的。

不過特別檢察官辦公室表示，事實並非如此。

特別檢察官辦公室表示：「以官方身分行使職權的聯邦雇員，為黨派政治辦公室發表意圖鼓勵他人投票或不投給某位候選人的言論，或者宣傳或貶損那位候選人的競選活動時，就違反了海契法，正如本案。」

「納瓦洛博士違反了海契法，正是因為他從事這樣的活動。」

►槓上中國！美通過「對台軍售+制裁人大代表」　外媒：北京又要森77
►權力比總書記還大！日經：習近平欲掌控「最高軍權」到2027
►白宮顧問：川普1月前不打算再對中國加徵關稅

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
鴻海證實：海外廠遭駭「勒索近10億元」　
300天首見！浙江台商有「陰性證明」返台　隔離12天確診
快訊／一對男女喝農藥、清潔劑　2人命危搶救中
楊繡惠爆熱戀陳文山　友人說漏嘴「是跟馬國賢」
野生「女子天團」現身苗栗爬山！　她還爬上樹超敏捷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

鴻海墨西哥廠遭駭！勒索市值近10億比特幣　商業文件被公開

英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

媽目睹13歲女兒「斷脖」卡在四輪車下　驗屍發現：凶手可能是馬

印度怪病4天狂增800例！口吐白沫「似癲癇」　當地陷死亡恐慌

白宮貿易顧問狂轟拜登…涉「利用公職」影響選情！　將由川普處分

快訊／超音速第一人！美國傳奇飛官葉格過世　享壽97歲

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

鴻海墨西哥廠遭駭！勒索市值近10億比特幣　商業文件被公開

英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

簽約了！南韓政府發佈新冠疫苗預購計畫　供4400萬名民眾明年施打

媽目睹13歲女兒「斷脖」卡在四輪車下　驗屍發現：凶手可能是馬

印度怪病4天狂增800例！口吐白沫「似癲癇」　當地陷死亡恐慌

白宮貿易顧問狂轟拜登…涉「利用公職」影響選情！　將由川普處分

快訊／超音速第一人！美國傳奇飛官葉格過世　享壽97歲

要中央統一「社宅計算公式」　柯文哲：北市房價怎可能跟中南部一樣

福斯Arteon挑戰品牌車價天花板　福斯總裁：它的配備絕對不輸雙B

《列王的紛爭》「以ㄏㄨㄚˋ發聲、投愛偏鄉」公益活動

移工混居成防疫破口　勞動部：最高可開罰30萬元

華納兄弟惹眾怒！大陸投資商發律師函　諾蘭轟：HBO Max最爛

黑熊陷套索傷嘴掌...治療64天胖5kg　野放贈蘋果梨子：平安離開

後疫情時代的復健利器　智慧型膝關節支架在家也能做復健

「周玉蔻批失智、林飛帆嗆bumbler」　馬英九辦公室478字猛烈反擊

快訊／300天首見！浙江台商持「陰性證明」返台　隔離12天確診

專挑小朋友隨機攻擊！桃園男毆打2名8歲童...撂倒11歲少年搶單車

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

性侵女童！68歲趙斗淳自慰遭獄友抓包　12日出獄

NHK：檢疫離房8秒罰10萬　台灣沒人覺得嚴

2神秘電話　喬州拉出4箱拜登選票

美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表

「溫柔伊凡卡」任期最後性情大變

廚房有怪聲　他隨手一拍「攝下詭異白臉」

追究中國官員「無恥行為」！14名人大副委員長全被制裁

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

他花76元租地「挖出巨鑽」秒成富豪

日經：習近平欲掌控「最高軍權」到2027！

更多熱門

相關新聞

超音速第一人！美傳奇飛官葉格過世

超音速第一人！美傳奇飛官葉格過世

美國前空軍飛行員葉格（Chuck Yeager）堪稱航空史傳奇英雄人物，是首位突破音障的飛行員，也曾在二戰期間擊落多架德國戰機。根據外媒最新消息，他已於7日晚間過世，享壽97歲。

4星上將奧斯汀將成美首任「非裔防長」

4星上將奧斯汀將成美首任「非裔防長」

美對台軍售＋祭制裁　中國要森77了

美對台軍售＋祭制裁　中國要森77了

愛犬被拖走　男主人徒手打敗黑熊

愛犬被拖走　男主人徒手打敗黑熊

日經：習近平欲掌控「最高軍權」到2027！

日經：習近平欲掌控「最高軍權」到2027！

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普民主黨拜登白宮貿易顧問Peter Navarro北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面