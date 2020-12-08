印度怪病4天狂增800例！口吐白沫「似癲癇」　當地陷死亡恐慌

▲印度東南部的艾路魯市（Eluru）出現神秘怪病，據傳已有超過800人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度東南部安德拉邦（Andhra Pradesh）12月稍早出現神秘怪病，繼7日傳出有300餘人雙眼灼熱、嘔吐、暈眩等症狀後，8日又有媒體報導，當地官員指出，迄今已有超過800人罹患這種不知名的怪病，但據目前所知，此疾病不具感染性，將派遣專家小組前往疫區進行調查。

綜合英國《衛報》、俄羅斯衛星通訊社報導，印度安德拉邦艾路魯市（Eluru）自5日晚間起出現一種不知名的怪病後，有數百人出現噁心、嘔吐、雙眼灼熱等症狀，嚴重者更會產生暈眩、昏倒、口吐白沫等現象。西哥達瓦利（West Godavari）地區監視官員羅伊（Dolla Joshi Roy）指出，迄今報告了848個病例，到7日為止有332人出院，目前初步斷定此病不具傳染性。

羅伊證實，現在整個艾路魯市都出現了病例，導致地區發生「公眾恐慌」，中央政府將於8日派遣專家小組前往疫區進行調查。據印度媒體報導，一名的45歲男性在患上怪病後出現了噁心與類似癲癇的症狀，並於6日不治身亡，成為第一個死亡案例。

安德拉邦衛生部聲明指出，初步血液檢查並無發現任何病毒感染的跡象，例如登革熱、基孔肯雅熱等由蚊蟲叮咬引起的徵兆。羅依補充，染病原因仍處於未知狀態，「但我們仍在進行各項檢測，包含食物、牛奶與水源，可以確定的是它具有地域性。」目前所有病患的新冠肺炎篩檢結果都呈現陰性，但這些住院者讓原本就超過80萬例新冠確診的安德拉邦，增加了更多醫療負擔。

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