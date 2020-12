全家出遊竟撞鬼！她拍孩子照片驚見「魔鬼數字」　網一看嚇瘋

▲蘇格蘭一名母親在拍到孩子身後有魔鬼數字後嚇壞。(圖/翻攝自推特/@iheartrideshare)

記者葉睿涵/綜合報導

英國蘇格蘭地區的主要城市亞伯丁(Aberdeen)一位母親在12月1日晚上,帶著孩子們外出購物後,行經一座足球場回家。她在途中拍了幾張照片,記錄全家散步的過程後,就將孩子們帶回家。豈料,這名母親在家中回看照片時發現,照片上竟然出現了一串「666」的魔鬼數字,把她嚇壞了。

