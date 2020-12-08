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全家出遊竟撞鬼！她拍孩子照片驚見「魔鬼數字」　網一看嚇瘋

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▲▼蘇格蘭母親拍到孩子身後有魔鬼數字。（圖／翻攝自推特／@iheartrideshare）

▲蘇格蘭一名母親在拍到孩子身後有魔鬼數字後嚇壞。（圖／翻攝自推特／@iheartrideshare）

記者葉睿涵／綜合報導

英國蘇格蘭地區的主要城市亞伯丁（Aberdeen）一位母親在12月1日晚上，帶著孩子們外出購物後，行經一座足球場回家。她在途中拍了幾張照片，記錄全家散步的過程後，就將孩子們帶回家。豈料，這名母親在家中回看照片時發現，照片上竟然出現了一串「666」的魔鬼數字，把她嚇壞了。

綜合《太陽報》和《每日記錄》報導，這位不願透露姓名的女士在現場時，並未注意到結霜的地面有任何數字，直到她回家看到照片中的「神秘標記」後，頓時大驚失色。報導稱，他們目前仍不清楚這串數字是如何出現在地面上的，也不確定這是不是一個騙局，但網民們都認為，這串數字給人一種「鬼魅般」的感覺，十分可怕。

《聖經•啟示錄》將「666」列為獸名數目，認為它與撒旦或反基督有關，因此在西方的世界中，「666」這串數字被視為是不祥的。人們通常會將它與魔鬼聯繫在一起，因此對這串數字特別忌諱。美國前總統雷根在1979年搬到洛杉磯時，就曾將他們的地址「聖雲路666號」改為「聖雲路668號」。

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