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樂高重現松菸10大場景！改造古董級「消防栓水帶箱」首度開箱

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▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

▲松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

記者林育綾／台北報導

前身為菸草工廠的「松山文創園區」建築已有80年歷史，今年陸續整修醫護室、男澡堂、備膳食堂等空間，進行實驗劇場、展覽、市集等活動；即日起至明年1月3日舉辦「松菸潮冬感謝慶」，首度將隱身於菸廠內10座古董級「消防栓水帶箱」重新開箱，以樂高打造「微型樂園」，重現菸廠10大經典場景包括切葉工廠、巴洛克花園等。

▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

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▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

10組經典場景，分別呈現澡堂、醫護站、消防設備、檢查哨、巴洛克花園、松菸迷你模型、食堂、香料研究室、女工切葉廠、鍋爐室，並規劃「尋找松菸幕後英雄 YOU CAN BE ANYTHING」尋寶活動，蒐集10處樂高尋寶電子章，即可至智能販賣機獲得神秘小禮物。

除了模擬場景外，許多細節也讓人會心一笑，如澡堂中的黃色小鴨玩具、食堂內的烤火雞，以及巴洛克花園中的企鵝等。而古董級消防栓水帶箱的離地高度，恰好是兒童最佳的視線範圍內，親切地展示方式，讓親子遊客駐足觀賞許久。

▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

▲▼松山文創園區改造10座古董級「消防栓水帶箱」，以樂高打造「微型樂園」，重現松菸10大經典場景。（圖／松山文創園區提供）

此外松菸小賣所聯合30間品牌，推出399到999不等的聖誕禮物交換方案，文創品牌「喜樹菜奇仔」擬真魚、蔬菜等造型包款，搭配限定魚網包裝仿聖誕拉炮十分吸睛。包括著墨貓犬生活的文創品牌「皮康」推出399元限定福袋，內有帆布提袋與文具限定商品，詢問度極高。而松菸風格店家「聖誕耍花漾」推出系列 DIY 課程，包含對戒飾品、微甜冬日聖誕乾燥花圈，以及親子課程製作「華德箱」植物生態瓶等，並提供包裝免費蓋印DIY，打造獨一無二的聖誕心意。

▲▼松菸潮冬感謝慶活動期間，巴洛克花園即日起推出系列光影展演，由藝術家胡縉祥領航與BARZ合作「光驅結構」互動光電雕塑（圖／松山文創園區提供）

▲松菸潮冬感謝慶活動期間，巴洛克花園即日起推出系列光影展演，由藝術家胡縉祥領航與BARZ合作「光驅結構」互動光電雕塑。（圖／松山文創園區提供）
 
松菸潮冬感謝慶活動期間，巴洛克花園即日起推出系列光影展演，由藝術家胡縉祥領航與BARZ合作「光驅結構」互動光電雕塑，民眾還可透過行動裝置連上作品網站改變燈點的樣貌。12月25日至12月27日由虛擬酷萌黑貓AMOW「阿貓的聖誕派對Amow X’mas party」進行數場動畫光雕秀。

▲▼松菸潮冬感謝慶活動期間，巴洛克花園即日起推出系列光影展演，由藝術家胡縉祥領航與BARZ合作「光驅結構」互動光電雕塑（圖／松山文創園區提供）

▲松菸潮冬感謝慶活動期間，巴洛克花園即日起推出系列光影展演，由藝術家胡縉祥領航與BARZ合作「光驅結構」互動光電雕塑（圖／松山文創園區提供）

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