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媽目睹13歲女兒「斷脖」卡在四輪車下　驗屍發現：凶手可能是馬

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▲▼馬。（圖／達志／示意圖）

▲女童死因成懸案，驗屍官懷疑凶手是馬。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國德文郡(Devon)發生一起離奇命案，13歲女童摩根(Artemis Morgan)被人發現頭遭人扭斷，頭髮卡在停在農場的一輛四輪車下，由於事發當時完全沒有目擊證人，使得她的死亡原因成為懸案，驗屍官懷疑「凶手」很有可能是農場中所飼養的馬。

英國《每日郵報》報導，母親喬安娜(Joanna)在位於德文郡巴克法斯特(Buckfastleigh)的自家農場中，發現頭慘被扭斷的女兒。警方表示，「摩根的臉朝一側躺著，喬安娜立即把四輪車推離女兒身上，試圖把人拉起來時，突然聽到其脖子喀了一聲，便立即跑去打電話求救」。

本案7日舉行聽證會，驗屍官艾羅(Ian Arrow)表示，摩根身上的傷與頭部突然受到巨大力量有關，一定是有其他外力造成她被卡在四輪車下，凶手很有可能就是農場中所養的馬。喬安娜也表示，「我相信女兒是自己騎著單車，單獨跑去看馬，然而不知道是什麼樣的原因，造成她被撞倒後不幸喪命」。

法醫病理學家庫克(Debbie Cook)也同意，摩根因為頭部突然受到重力施壓，才會導致脖子重傷，「脊椎與頭骨底部原本有許多韌帶相連，然而她的頭骨卻已經完全脫離脊椎，這種致命傷，大多數人遇到都會無法存活」，十分遺憾一條年輕的生命就這樣消逝。

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