中美貿易戰下的「夾心餅」...文在寅喊話：考慮讓南韓加入CPTPP！

▲南韓總統文在寅出席貿易節活動，提到將考慮加入CPTTP。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（8）日上午在貿易紀念日活動時，首度提及將持續考慮讓南韓加入跨太平洋夥伴全面進步協定（以下稱CPTTP），他將全球貿易比喻為一場無槍聲的作戰，呼籲以新南方、新北方政策國家為中心，擴大自由貿易協定的範疇。

根據《韓聯社》報導，文在寅前往首爾市江南區國際會議暨展示中心（COEX）出席貿易節活動時表示，未來等到新冠肺炎（COVID-19）疫情平息後，全球各國為了搶佔市場將進行一場激烈的競爭，屆時將刮起貿易保護主義的強風，「以全球最大規模貿易協定的RCEP與多邊FTA為開端，今年內完成與印尼、以色列簽訂FTA，並加快與菲律賓、柬埔寨、烏茲別克簽訂FTA的速度。」

文在寅表示，「透過與中國、俄羅斯進行簽署服務投資FTA協商，將可大力推銷『韓流』輸出，擴大知識財產權的保護範疇，並將中南美洲打造成平易親近的市場。」

文在寅再次強調，要在2050年以前達成「碳中和」目標，追求永續經濟，承諾政府將透過「綠能新政」（Green NewDeal）協助企業轉型。

據悉，美國早在歐巴馬政府時期，便計畫籌組原「跨太平洋夥伴貿易協定」（TPP），以美國為首，同時與南韓、日本、澳洲、加拿大等主要同盟國合作，以排擠中國為目標，然而至川普政府時期，便在貿易保護主義風氣下退出，隨著拜登在大選中取勝後，美國可能重新加入CPTTP。

其實專家也表示，南韓是美國與中國兩大強權之間的夾心餅乾，若想要在美中貿易戰下求生存、減低危險與傷害，則必須同時加入RCEP與CPTPP，才是生存之道。

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