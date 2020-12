歐巴馬默認了！真有外星人　專家：美簽保密協議…在火星合作研究

▲以色列前太空計畫負責人爆料,外星人是真實存在的。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

曾擔任以色列太空計畫負責人近30年的伊賽德(Haim Eshed)表示,外星人真實存在,不過這些外星人已和美國政府簽訂保密協議,在人類可以接受他們的存在前,將不會對人類公佈外星人的存在。他還爆料,美國與外星人在火星地底有一個秘密基地,雙方在那裡合作進行研究。

▲據悉,外星人已和美國簽訂保密協議,等到人們都能接受外星人後才會現身。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

綜合《紐約郵報》和《猶太人報》報導,伊賽德在接受以色列媒體《新消息報》的採訪時表示,美國政府早已知曉外星人的存在,不過,由於人類還未進化到可以接受他們的存在,因此,這些外星人希望美國政府就此事對外保密,直到人類準備好為止。

▲川普這個「大嘴巴」經常口不擇言,差點就把外星人的秘密洩露出去了。(圖/路透)

他還指出,川普差點就「大嘴巴」地將這個消息洩露出去,不過外星人勸阻他,「等等,讓人們先冷靜下來」,因為這些外星人不想引發人類大規模的歇斯底里,他們一直在等待人類進化,直到大部分的地球人能理解宇宙和太空船的時候,外星人才會現身。

伊賽德還告訴媒體,美國政府和外星人之間有一個協議,美國將在他們的實驗中擔任協助的角色,以理解整個宇宙的結構;美國與外星人在火星的地底深處還有一個秘密基地,他們的代表和美國的太空人都在那裡進行研究。

▲伊賽德爆料,美國與外星人在火星的地底深處有一個秘密基地,他們在那裡進行研究。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

伊賽德坦言,「如果我在5年前就做出這番言論的話,那我可能會被送進醫院。無論我在學術界做什麼,他們都會說『這人瘋了』。不過如今,他們已經改變了想法,因為我已經有所成就,不止獲得了學位和獎項,而且在國外的大學也備受尊敬。」

′′ The UFOs asked not to advertise that they are here, humanity is not ready yet. They don't want us to have mass hysteria. They want to make us sane and understanding first"



- Fmr Head of Israels Space Program | Prof. Haim Eshedhttps://t.co/SIwQzogCuw pic.twitter.com/XuoTOSkMNu