槓上中國！美通過「對台軍售+制裁人大代表」　外媒：北京又要森77

▲▼美國即將售出約80億新台幣的軍事通訊設備給台灣。（圖／翻攝自美國國防部官網）

記者葉睿涵／綜合報導

川普政府在７日第11度批准了一項新的對台軍售案，並對中國官員在香港鎮壓親民主人士的行為實施了新的制裁。美聯社認為，美國此舉肯定會招來中國的不滿與強烈譴責，因為中國將台灣視為該國「不可分割的一部分」，同時也拒絕他國干涉任何與香港有關的政策。

據美聯社報導，美國國務院７日批准了對台軍售案，未來將向台灣出售價值2.8億美元（約新台幣80億元）的先進軍事通訊設備，以協助台灣改善國土安全、維護政治穩定、平衡兩岸軍力，並促進經濟發展。國務院也認為，此次軍售將讓台灣實現軍事現代化的目標，並加強台灣的軍事通訊能力，以支持作戰需求。

BREAKING: The US Treasury has added 14 Vice-chairmen of #China's National People's Congress Standing Committee to its sanctions list.



It comes after Beijing empowered the #HongKong government to oust elected pro-democracy lawmakers from the legislature. pic.twitter.com/QHV8jImE59 — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) December 7, 2020

同日，美國國務院也對中國全國人大常委會的14名成員實施制裁，凍結他們在美國司法管轄區的所有資產，並禁止他們與家人進入美國。登上制裁名單的14名中國官員包括：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更依．明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華及張春賢。

▲蓬佩奧表示，中國官員的「無恥行為」迫使美國對中國祭出制裁。（圖／路透）

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）發表聲明解釋，北京不斷破壞香港民主程序，讓香港立法會失去作用，成為毫無意義的「橡皮圖章」，中國人大常委會剝奪香港人民選出民選代表的能力，可見北京完全無視在《中英聯合聲明》中的國際承諾。

蓬佩奧指出，「中國人大常委會無異議通過國安法，讓北京能不斷扼殺異見，逮捕抗議人士」，本次制裁是對中國官員的「無恥行為」（brazen acts）進行追究，也代表會繼續與盟友夥伴合作，並再次向北京呼籲，「遵守國際承諾並傾聽已發聲譴責其作為的他國聲音。」

►14名人大副委員長全被制裁！美國務卿：對中國官員的無恥行為究責

►影／川普任內第11度軍售！ 外交部：高度重視台灣國防需求

►川普任內第11度！總統府感謝美售台近80億元「野戰資訊通信系統」

聽Podcast掌握美選及國際局勢