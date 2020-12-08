4星上將奧斯汀將成首任「非裔國防部長」　拜登最快11日提名

▲退役陸軍上將奧斯汀（Lloyd Austin）有望成為美國史上首位非裔國防部長。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國民主黨總統當選人拜登忙著佈局未來政府。根據外媒最新消息指出，拜登11日就會提名新任國防部長，人選可能是退役陸軍將領奧斯汀，他也將成為美國史上首位非裔國防部長。奧斯汀過去曾擔任駐伊拉克的行動指揮官，但政治生涯並不長，甚至有過失言紀錄。

根據《紐約時報》報導，拜登（Joe Biden）11日就會提名新任國防部長，人選可能是現年67歲的退役陸軍四星上將奧斯汀（Lloyd Austin），他也將成為美國史上首位非裔國防部長。據了解，奧斯汀也是第一位領導美國中央司令部的非裔美國人，負責伊拉克、阿富汗、葉門與敘利亞等地的軍事行動。

報導指出，儘管奧斯汀軍旅生涯豐富，但在政治場合卻是新鮮人，更曾在國會的聽證會上失言；如2015年他在聽證會上直接坦承，撥款給國防部的5億美元預算，在招募敘利亞武裝成員的計畫上毫無進展。

在此消息傳出之前，由前總統歐巴馬（Barack Obama）任內的國防部政策次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）成為首任女性國防部長的呼聲最高。但拜登的交接團隊中的前國防部成員表示，選擇奧斯汀是安全牌，他會是忠於執行拜登任務的好部屬。

不過，另一個爭議點在於，奧斯汀退役未滿7年，不符「退役軍官接掌國防部須等退役滿7年」的規定，需另外經由國會同意豁免。這和總統川普2017年提名馬蒂斯（Jim Mattis）出任防長時的情況相同，這次就得看國會是否願意點頭。

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