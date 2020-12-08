　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普自願「公開施打」新冠疫苗！　官員：他已康復…淪功能性畫面

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）計劃於10日開會，評估輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗。外媒消息指出，總統川普有意在電視上公開接種疫苗的過程；而消息人士證實正在評估，因為川普曾確診痊癒，疫苗的效果不大，若真要施打也是「功能性」畫面而已。

根據《每日郵報》報導，匿名白宮官員向記者透露，川普願意在電視上公開接種疫苗的畫面。不過官員也說，川普並不是最佳人選，因為他已經從新冠肺炎康復，若真的公開接種也只是「功能性」畫面，不確定最終成效會如何。

官員指出，川普願意採取行動來增加大眾對疫苗的的信心，若是有更多具影響力的人物站出來，自願接受新冠疫苗接種，這會非常有幫助。美國3位前總統歐巴馬（Barack Obama）、小布希（Geoge W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton）也都公開表示，疫苗一旦獲FDA核可，他們很樂於在鏡頭前公開接種。

另外也有匿名官員向《福斯新聞》透露，川普在7日舉行疫苗相關峰會中，再次強調了「美國優先」的方針，並預計在8日簽署一項行政命令，以確保在援助其他國家之前，所有美國人都能優先接種疫苗。

►福斯：川普疫苗政策採「美國人優先」　全美疫情1月陷最慘黑暗期
►英國開始打新冠疫苗「台灣年底前打不到」　莊人祥：3管道努力中
►英國新冠疫苗今開打！20％民眾對安全性存疑　副作用恐讓人卻步

聽Podcast掌握國際局勢

克蘭詩肥胖紋、妊娠紋救星！

ET快訊
桂冠火速切割停產湯圓　福灣巧克力回應了
全球第一人接種輝瑞新冠疫苗！　施打畫面曝光
歐巴馬默認！真有外星人　專家：美簽保密協議在火星合作
買一間都很難！業者認打房重拳「傷不到自住客」
25歲公主女高中還和爸爸洗澡　「嘴對嘴吻親哥」他綠到分手
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慧眼看天下／獨家專訪 捷克參議員帕維爾費雪

全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞新冠疫苗　施打畫面曝光

失業男用剪刀瘋狂刺死妻子　警到場目睹他「冷血打電動」伴屍

慧眼看天下／驚喜？！ 川普準備送拜登就職大禮

川普自願「公開施打」新冠疫苗！　官員：他已康復…淪功能性畫面

路透：美今年對台軍售已達1441億　飛彈無人機資通系統在列

歐巴馬默認了！真有外星人　專家：美簽保密協議…在火星合作研究

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

公車調度員侵占蘋果筆電想重灌　永和店員見「失竊模式」急報警！

台日寶寶誕生！日本爸紀錄全程　自費「減痛分娩」他：付就對了

姪女臉卡紙箱塞玉米、髮上擺餐具 大學生「超美藝術照」全靠手機拍！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

青峰即興再+1改編《像是一顆星星》　楊丞琳晚餐被寫成歌：不要挑釁他！！！

慧眼看天下／獨家專訪 捷克參議員帕維爾費雪

全球第一人！英90歲老婦接種輝瑞新冠疫苗　施打畫面曝光

失業男用剪刀瘋狂刺死妻子　警到場目睹他「冷血打電動」伴屍

慧眼看天下／驚喜？！ 川普準備送拜登就職大禮

川普自願「公開施打」新冠疫苗！　官員：他已康復…淪功能性畫面

路透：美今年對台軍售已達1441億　飛彈無人機資通系統在列

歐巴馬默認了！真有外星人　專家：美簽保密協議…在火星合作研究

斜槓英國空姐！網售「原味絲襪內褲」海削7000台幣：要淫不要貧

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　丈夫疲軟崩潰：難怪我是第6任

氣候變遷績效報告出爐！台灣排名↑2位　倒數第5「仍屬後段班」

剛離開媽學習獨立生活！　南投小石虎遭撞病況曝…今年第15起了

瓦解南台灣最大毒梟林孝道　台東縣警局獲國家警光獎

中職／裁判薪資結構調整　一軍頂級、二軍裁判漲薪

慧眼看天下／獨家專訪 捷克參議員帕維爾費雪

吳婉君「沒付酬勞吃霸王餐哦」：懂不懂尊重！ 演戲後被2句話惹毛

女團秘密培訓1年出道！　甜心主唱自招「放炮王」嗨過頭破音

童仲彥轟蔡英文「召喚宮廟火燒萬華」：政客組團來跟神明下跪道歉

跑趴季／兩萬元內買精品！「跑趴小廢包」FENDI手環包、PRADA 珠寶盒帶著走

檢舉業者逃漏回收清除處理費「5年130件」　環保署發330萬獎金

惠普首推「永不遺失」的筆電　網曝一重點！入手前三思

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

30泰國小姐甜笑擺拍　下秒集體濕身叫「啊～」

5千年「神秘巨石」破解！驚見埃及蠍子王

台灣超嚴「隔離檢疫」再登CNN

性侵女童！68歲趙斗淳自慰遭獄友抓包　12日出獄

NHK：檢疫離房8秒罰10萬　台灣沒人覺得嚴

2神秘電話　喬州拉出4箱拜登選票

美國財政部宣布　制裁中國14名人大代表

真有外星人！美國保密協議簽下去了

人妻整晚求歡「每隔30分鐘就要」　逼離6任丈夫

「溫柔伊凡卡」任期最後性情大變

廚房有怪聲　他隨手一拍「攝下詭異白臉」

他花76元租地「挖出巨鑽」秒成富豪

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

更多熱門

相關新聞

路透：美今年對台軍售已達1441億

路透：美今年對台軍售已達1441億

美國政府於美東時間7日宣布對台2.8億美元的「野戰資訊通信系統」軍售案。路透社報導，華府在與北京關係緊張之際，今年以來對台軍售已達51億美元（約合新台幣1441億）。

浙江台商「居檢中確診」　莊人祥推「2大原因」：也可能是本土

浙江台商「居檢中確診」　莊人祥推「2大原因」：也可能是本土

英國開始打新冠疫苗「台灣年底前打不到」

英國開始打新冠疫苗「台灣年底前打不到」

確診+2！又見台商染疫返台

確診+2！又見台商染疫返台

鴻海墨西哥廠被駭　勒索市值近10億比特幣

鴻海墨西哥廠被駭　勒索市值近10億比特幣

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情川普疫苗北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

獄友爆68歲趙斗淳：他性慾很強

謝和弦停車場偷抱超胸正妹全被拍

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

林俊傑、黑人被當詐騙工具！超跑達人A走1.6億

懷疑妻子偷吃公公　他3次鑑定竟毀了家庭

狗狗特殊生殖構造　交配不能分開

Angelababy「不認已婚」！聽到黃曉明0反應

全台變天！豪大雨熱區出爐　下波入冬最強冷空氣急降溫

小A辣試用擴充棒「妹妹爆血」！

快訊／高雄凱旋站外火燒車1死！司機車內揮手喊「救命」成焦屍亡

巧克力湯圓上架4天停產　桂冠所得全捐

更多

最夯影音

更多
持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美
林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

林志穎客廳停放「F1法拉利」好友驚呆　「科技家」開箱..一邊玩遊戲一邊盯股票

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

頭髮剪短20cm！高嘉瑜秀新造型　秒綁回公主頭：不然我沒安全感

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

《料理之王》Fred評一半忘記飛行導師名字　選手失誤..朱孝天「讓他自己決定要不要留」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面