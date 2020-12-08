他與妻吵架「出門散心」狂走450km…家人急報失蹤！　還被罰1.3萬

▲義大利一名男子在與妻子爭吵過後出門散心，沒想到一走就是280英里。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／編譯

每對夫妻、情侶都有吵架的時候，而義大利一名男子在與妻子爭吵過後，決定出門走走散散心，沒想到他這一走就是280英里（約450公里），從北方住處走到中部度假勝地，最後因違反防疫宵禁被罰400歐元（約台幣1萬3640元）。結果他的妻子不但要南下幫他付旅館房租，還得繳清罰款。

根據《每日郵報》報導，義大利北方小鎮科莫（Como）一名48歲男子與妻子爆發激烈爭吵後，決定出門走走散散心，沒想到這一走就變成長達一星期的徒步旅行，他走了280英里抵達中部城市法諾（Fano）亞得里亞海岸（Adriatic coast）的渡假勝地，距離大約是台北車站到墾丁，最後才因違反防疫宵禁被警察攔下。

男子向警方供稱，他每天大約走40英里（約64公里），一路上都是由路人提供飲食；警察調查後也發現，他的妻子早在一星期前就通報他失蹤。最後這名男子被開出400歐元的罰單，並強制住進旅館，這下他的妻子不但要南下幫他付旅館房租，還得繳清這筆罰款。

根據統計，義大利上星期確診死亡數又創新高，單日達993人死亡；前次高峰是3月27日創下的969人。目前該國正在全國範圍實施宵禁，所有餐廳都必須在傍晚結束營業，當局也準備對聖誕節提出更嚴格的防疫規範。

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