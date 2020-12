亞洲唯一！　台灣「公民活動自由度」再度列為開放國家

▲台灣在人權組織的調查中,再度被列為亞洲唯一開放國家。(圖/記者周宸亘攝)



文/中央社記者呂欣憓曼谷8日專電

人權組織調查2020年全球公民活動空間的自由程度,台灣再度被列為亞洲唯一開放的國家。調查指出,在亞洲這個對LGBTQ族群仍有歧視的區域,台灣鍛造出進步政治的聲譽。

非政府人權組織CIVICUS和全球20多個區域人權組織調查全球的公民活動空間自由度,亞洲部分和亞洲論壇(FORUM-ASIA)合作,CIVICUS今天發布《2020年受威脅的公民力量報告》(People Power Under Attack 2020)。

報告從言論自由、新聞自由、集會自由等多個面向評估全球各國的公民活動空間,程度分為5級,最好的為「開放」(Open),接下分別為「狹窄」(Narrowed )、「受限」(Obstructed)、「壓抑」(Repressed)、「封閉」(Closed)。

全球196個國家中,42個國家列為「開放」,40個國家列為「狹窄」,47個國家列為「受限」,44個國家列為「壓抑」,23個國家列為「封閉」。

台灣在2019年的報告中被列為亞洲唯一「開放」的國家,今年的報告再度把台灣列為「開放」。報告指出,台灣在今年6月舉辦了全世界少有的同志大遊行,在亞洲這個對同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒(LGBTQ)仍有歧視的區域,台灣鍛造出了進步政治的聲譽。

報告並介紹台灣政府在今年8月成立了國家人權委員會,總統蔡英文說這是台灣的里程碑,讓台灣的法律和國際標準接軌。此外,有些遭到北京驅逐的國際媒體記者也在今年駐點台灣。

