窮農夫花76元租地…翻土挖出「14.98克拉巨鑽」！秒成千萬富翁

▲印度一名農夫翻土時挖出巨鑽,一夕成為千萬富翁。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/綜合外電報導

印度中央邦波帕爾(Bhopal)發生一起驚喜事件。45歲農夫亞達夫(Lakhan Yadav)上個月以200盧比(大約新台幣76.5元)的價格租下一塊土地,竟在翻土時,挖出一顆14.98克拉的鑽石。他5日將鑽石賣出,賺進6060萬盧比(大約新台幣2300萬元),一夕翻身致富。

根據《印度時報》(ToI),亞達夫那天鏟起一堆土石,發現其中一塊「石頭」外型非常奇特,於是拿起來仔細端詳,未料一擦去表面塵土,就看見手中寶物閃爍著耀眼光芒。他的心臟怦怦狂跳,趕緊將「石頭」拿給地方官員檢驗,結果證實,果然是一顆鑽石。

Farmer finds Rs 60 lakh diamond in patch he leased for Rs 200 https://t.co/7UGmJD7ZXc via @TOICitiesNews pic.twitter.com/nw3R9omlc8