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台灣再登CNN…超嚴「隔離檢疫」出門8秒罰10萬！　各大外媒驚嘆

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▲▼外媒報導台灣嚴格檢疫措施。（圖／翻攝自外媒）

▲CNN報導台灣嚴格檢疫措施。（圖／翻攝自CNN）

記者張方瑀／綜合外電報導

台灣新冠肺炎疫情防疫有成，高雄市衛生局近日針對防疫旅館啟動加強稽查，結果一名菲律賓籍漁工走出房門外短短8秒，就被開了高達10萬元的罰單，如此嚴格檢疫系統也登上各大外媒，除了日本NHK之外，美國CNN也在7日於網站頭版報導此事。

CNN報導指出，根據台灣隔離規定，檢疫民眾不得任意離開房間，無論是多長的時間都不行；結果一名菲籍漁工為了拿東西給隔壁房的朋友，走出門外才8秒鐘，違規行為就全被監視器錄下，高雄市衛生局也決定對該名漁工開出10萬元罰單。

報導中提到，台灣遏止新冠肺炎疫情的做法受到廣泛稱讚，並指台灣從未實施過嚴格的封鎖措施，也沒有像中國大陸一樣對公民的行動實行嚴厲限制。相反地，台灣側重於「防疫速度」，當局在2019年12月31日就立刻針對武漢直航旅客進行篩檢，還進行了有效的確診接觸者追蹤系統。

NHK同樣在7日報導提到「對於如此嚴格的措施，沒有看到當地媒體有特別批判性的言論」。有網友留言表示「不做到這個程度，就不會有遏阻力」、「日本應該要學習」；也有日本網友擔心，菲律賓移工可能付不出這筆罰款。

►隔離檢疫「踏出房門8秒」重罰10萬！　NHK驚：台灣沒人覺得嚴
►監視器影像曝！高雄移工入住防疫旅館「走出門外8秒」...代價10萬

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