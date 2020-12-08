2通神秘電話...喬州選務主管「桌底拉出4箱選票」：全是投給拜登！

▲喬治亞州計票人員從桌下拉出4箱不明選票。（圖／翻攝自推特／Team Trump）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統川普至今未承認敗選，其法律團隊3日公佈監視器畫面，顯示在選舉日當夜疑似出現灌票。當中一名工作人員的身分已曝光，他當晚打了2通神秘電話，接著與其他同夥從桌子底下拉出另外4箱選票。

川普的法律團隊3日在喬治亞的聽證會中公佈監視器畫面，爆出在選舉日當夜，有選務官員將共和黨的監票員趕出場外，現場僅剩4名計票人員，他們還從桌子底下拉出選票再接著繼續計票。

美國極右派網站《權威者門戶》（Gateway Pundit）先前揭露，參與這場選舉舞弊的4人中，一名女性選務人員的真實姓名是弗利曼（Ruby Freeman）。最新消息則指出，監視器畫面中一名身穿紅衣的男子已確認是瓊斯（Ralph Jones），他是富爾頓郡的選務註冊主管。

報導回顧選舉開票夜的監視畫面，瓊斯在晚間10點58分打了2通電話，當時已經宣布停止計票，不過就在他講完電話後幾分鐘內，一夥人從桌子下拿出4箱選票開始計票，不是稍早傳出的3箱，且這些票全是投給拜登。

此外報導指出，瓊斯的兒子小瓊斯（Jones Jr.）擁有一間諮詢公司，與民主黨籍亞特蘭大市長波頓斯（Keisha Lance Bottoms）有金錢交易往來。