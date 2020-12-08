14名人大副委員長全被制裁！美國務卿：對中國官員的無恥行為究責

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

美國財政部昨（7）日針對「破壞香港民主程序」，對14位中國人大常委會副委員長制裁，這些人及其直系親屬未來禁止入境，且將凍結其在美國的資產。美國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）也指出，這是對中國官員「無恥行為」（brazen acts）的制裁。

根據《南華早報》報導，14位中國全國人民代表大會常務委員會副委員長全部上榜，為美國財政部新一輪制裁名單，包含：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更依．明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華及張春賢。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）聲明表示，北京不斷破壞香港民主程序，讓香港立法會失去作用，成為毫無意義的「橡皮圖章」，中國人大常委會剝奪香港人民選出民選代表的能力，可見北京完全無視在《中英聯合聲明》中的國際承諾。

蓬佩奧指出，「中國人大常委會無異議通過國安法，讓北京能不斷扼殺異見，逮捕抗議人士」，這次措施是對中國官員的「無恥行為」進行追究，也代表會繼續與盟友夥伴合作，並再次向北京呼籲，「遵守國際承諾並傾聽已發聲譴責其作為的他國聲音。」

中國全國人大常委會上月11日制訂「不愛國就DQ（撤銷資格）」標準，導致楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4位由港人投票選出、具民意基礎的立法會議員資格遭港府褫奪，且今後參選、出任立法會議員者都適用此決定，引起香港立法會內19名泛民主派議員集體總辭抗議。