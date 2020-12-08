美眾院通過法案庇護受迫害港人！抗爭「重要人士」加速申請

▲若參議院也迅速通過，則能順利成法。（圖／路透社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電

多位香港泛民派人士近日遭判刑入獄，美國眾議院今天通過「香港人民自由和選擇法案」，要提供逃離政治迫害的港人臨時保護身分，加速他們申請難民身分，並協調他國提供港人庇護。

美國聯邦眾議院今天以口頭表決方式，無異議通過由民主黨籍眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）9月29日領銜提出的「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）。

法案提出2天就獲眾院外交委員會無異議通過，但立法進度隨後停擺超過2個月。直到近日前「香港眾志」成員黃之鋒、林朗彥與周庭等人遭判刑數月不等，法案才被排上眾議院院會議程，並於今天獲得通過。

不過，本屆國會將於明年1月3日屆滿，在那之前未獲總統簽署生效的法案都將視同作廢；「香港人民自由和選擇法案」能否順利成法，則要看參議院是否也能迅速通過法案。

根據眾議院今天通過的法案版本，法案生效後的18 個月，美國應依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act），認定由於香港特殊暫時情況，致使港人無法安全返回香港。

在此認定下，法案指出，抵達美國時具香港永久居留身分並為中國公民，且法案生效後一段時間置身美國境內的人士，將被視為符合申請「臨時保護身分」（temporary protected status）。取得該身分的人士將能獲得合法居留與工作許可。

此外，法案將助曾在香港抗爭中擔當「重要角色」的人士，加速難民與庇護申請。其中包含組織管理人員、急救人員、媒體記者、協助遭捕抗議者的法律人員，以及因參與抗爭行動而於2019年6月9日至2020年6月30日間遭逮捕、起訴、居留或定罪的港人。

上述人士的配偶、子女與不具其他國籍的父母，也能享有相同待遇。

法案並明定，美國政策應鼓勵理念相近國家，為逃離迫害的港人提供類似庇護。美國國務卿也應制定計畫，與英國等其他國家合作，提供害怕在香港遭到港府或中國政府迫害的港人難民與庇護保護。