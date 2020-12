5000年「神秘巨石」謎團破解！　驚見埃及「蠍子王」...專家嚇傻

▲考古學家至今仍在挖掘埃及許多未解之謎,圖為人面獅身像。(圖/達志影像/美聯社)



記者曾羿翔/綜合報導

瓦迪·馬利克河(Wadi Al-Malik)是蘇丹已絕跡的一個河床遺跡,考古學家過去很少在此區域進行探索,不過一塊2年前在此被挖掘出的石塊卻藏有驚人的神秘真相,波恩大學團隊近期破解石塊上頭的4個象形文字是「世界上最古老的地名標誌」。專家對此指出,這發現為埃及文化研究打開一扇窗。

根據每日郵報報導,神秘石塊距今已有5000多年歷史,德國波恩大學考古團隊與埃及官方合作,破解石塊上的4個象形文字的背後意思,原來是寫著「蠍子王荷魯斯的領域」(Domain of the Horus King Scorpion)。從照片可以看出,石塊上的象形文字由一隻蠍子圖案、3個圖形構成。

波恩大學的埃及學家莫雷茲(Ludwig D. Morenz)指出,該位名叫「蝎子王」的統治者是世界歷史上第一個領土國家興起階段的重點人物,「蝎子王」生活於公元前3070年左右,但此區域屬偏遠地區,會出現如此的石塊碑文並不尋常,為埃及文化考古打開一扇窗。研究人員也補充,埃及是世界上首個領土國家。

