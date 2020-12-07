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92%冰川會消失！阿爾卑斯山爆「融化危機」　時間點曝光

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▲▼阿爾卑斯山冰川。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿爾卑斯山冰川。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

阿爾卑斯山山脈擁有4000座冰川，其中更包含許多著名的滑雪勝地，不過一個由歐盟所資助的研究計畫「CHANGE」指出，到本世紀末為止，氣候變遷很可能導致阿爾卑斯山有高達92%的冰川消失。

根據外媒報導，該研究是由英國亞伯立斯威大學（Aberystwyth University）研究人員所帶領，他們對全歐洲阿爾卑斯山山谷冰川的環境平衡線高度，進行了建模，以便更準確的預測氣候變遷對於冰川的影響。

阿爾卑斯山脈約有4000座冰川，其中更包含知名的滑雪勝地，例如瑞士策馬特的Klein Matterhorn、奧地利的辛特圖克斯冰川，以及法國蒂涅的La Grand Motte冰川；研究結果顯示，直到本世紀末為止，這些滑雪勝地的冰川幾乎都會消失，儲水、逕流跟高山生態系統也將出現連鎖反應，這種情況同時表明，高山冰川對氣候變化的反應是迅速而多變的。

研究團隊在雜誌《Climate Dynamics》上發表的論文中指出，研究結果涵蓋了位於全歐洲的阿爾卑斯山山脈，以前200年的氣候紀錄，對1901到2100年的天氣做出預測，而高川冰川將在本世紀末因為天氣變化而消失。

亞伯立斯威大學教授尼爾（Neil Glasser）表示，氣候變化是一個全球性的問題，並且影響到所有的人，其中最直接的影響之一，就是冰川跟冰蓋的消逝，尤其是位於阿爾卑斯山山脈的冰川，當地居民的民生、農業等用水，也都會因此而被改變。義大利國家研究委員會的柯魯奇（Renato R. Colucci）則稱，到2050年為止，阿爾卑斯山3500公尺以下的冰川，很有可能皆會融化。

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