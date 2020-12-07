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廚房傳怪聲！他隨手一拍「攝下詭異一幕」　網友拉大全傻了

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▲▼（圖／翻攝自reddit）

▲網友隨手一拍，拍到不明物體出現在家中。（圖／翻攝自reddit

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名網友日前發文表示，自己某天在家中，聽到一陣詭異的噪音，於是循著聲音走到了又黑又暗、空無一人的廚房，並拍下一張照片，隨後分享到社群媒體上；當網友將圖片放大觀察時，卻都驚呆了，因為看似平凡無奇的照片在被拉大後，竟然出現一張白色、透明的臉，將所有人都嚇壞了。

根據《鏡報》報導，該名網友在社群媒體「Reddit」上發文，他說他跟其他3名室友住在一起，但事發當下家裡只有他一個人，當時聽到奇怪的敲打聲跟噪音後，他就動身前往廚房查看，但從明亮的走道望過去，卻只看到一片漆黑、空無一人的廚房，於是他隨手拍下了一張照片，並放到網路上，卻意外引起網友熱議。

許多網友原本以為這只是一張平凡的照片，沒想到把照片放大來看之後，廚房的門邊竟然出現「一張白臉」，從門後探頭出來看發文的網友在幹嘛，這番言論引起了共鳴，更釣出其他網友表示「看了放大後的照片嚇到我了」、「這張照片令人不安」、「這張白色透明的臉在偷看…」、「如果照片是真的，那麼我想你的房子應該是鬧鬼了」。

不過也有網友認為，這只是因為照片像素不好，整個場景十分模糊，臉也不是很清晰。對此，發文網友表示，他前前後後的檢查了廚房、家中的每一個房間，真的沒有發現任何人，而且前門被鎖著，窗戶也都關起來了，不知道到底發生甚麼事；而他也將一切都跟其他室友講，隨後決定要搬出這間房子，但室友們還是選擇留下。

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