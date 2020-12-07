北海道、大阪確診數激增！醫院爆群聚感染　急向自衛隊求援

▲日本北海道已發生8起群聚感染。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

日本北海道旭川市的新冠肺炎確診病例急速增加，已發生8起群聚感染，其中2起發生在醫院，導致醫療人力不足，決定向自衛隊求援。另外，大阪府也因疫情嚴峻，向自衛隊求援。

朝日新聞報導，旭川市因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情快速擴散，醫療人力不足，上午召開對策本部會議，正式決定將透過北海道政府，向自衛隊申請災害支援，請求派遣約20名護理師與醫療人員協助防疫。

共同社報導，大阪府知事吉村洋文今天受訪時表示，為確保治療新冠肺炎病患的醫療人力，他已向防衛大臣岸信夫求援，希望自衛隊派護理師到大阪協助。吉村轉述，岸信夫回應，若是幾個人的話可以派去支援。

大阪府日前因重症患者病床使用率超過6成，醫療體系吃緊，3日點亮「大阪模式」代表「緊急事態」的紅燈，籲請大阪民眾到15日前，盡可能避免不必要及不緊急的外出活動。

而北海道旭川市11月起連續發生群聚感染，確診病例急速增加，如旭川厚生醫院日前公布有224例確診，成為日本醫療機關最大規模的群聚感染案例；吉田醫院也發生184例確診的群聚感染。

旭川市目前新冠肺炎死亡病例有40例，都是這兩家醫院的住院患者。

旭川市5日與厚生勞動省的災害派遣醫療團與日本醫師會的災害醫療團舉行會議，會中指出旭川市醫療現場的護理師等醫療人員不足，需要補充24名人力。

旭川市6日向北海道政府求援，但北海道其他地區的醫療人力也相當嚴峻，當天北海道知事鈴木直道與旭川市長西川將人通電話，決定將向自衛隊求援的大方向。接下來旭川市將確認所需支援人力，透過鈴木向自衛隊提出正式申請。

►新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣「明年3月鬆綁防疫」：悶太久了

►抗疫喜訊！韓70歲瀕死翁使用「血漿治療劑」...成功治癒新冠肺炎

►送走2020悲傷！年度「10大暖心聞」感動回顧 正能量迎接2021年

聽Podcast掌握國際局勢

溫和美白！幫你修復敏感性牙齒