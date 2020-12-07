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「年薪2800萬」性工作者怒告政府…已失業9個月！　陪遛狗籌訴訟費

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▲▼愛莉絲在集資網站募集資金，希望幫助失業的合法性工作者控告政府。（圖／翻攝GoFundMe／Alice Little）

▲愛莉絲在集資網站募集資金，希望幫助失業的合法性工作者控告政府。（圖／翻攝GoFundMe／Alice Little）

實習記者湯子暘／編譯

美國最高薪的性工作者因為疫情失業了9個月，正在募資向政府提起訴訟。愛莉絲（Alice Little）是內華達州知名的性工作者，工作內容包含「心理諮商師、關係教練、性專家」，過去每年可賺進100萬美元（約台幣2852萬元），但自從內華達州政府自3月關閉合法妓院後，便一直失業到現在。

愛莉絲認為，合法性工作者的財務受到嚴重損壞，現已針對州政府的禁令正式向法院提出申訴。法院也在11月19日向政府下達命令，必須在30天內對愛莉絲的訴訟案做出回應。

內華達州政府在今年3月時，為了應對嚴峻的疫情，宣布關閉所有會「近距離接觸」的產業，等到疫情稍微趨緩時，又重新開放了水療中心、沙龍、按摩店等商家，卻獨獨缺少了州內的合法妓院。

愛莉絲在公開新聞稿中提到，「如果州長也將所有近距離接觸的商家關閉，那我可以理解，但是按摩店、美容院、沙龍等其他非必要業務卻已經被重新開放。這樣的事實讓我相信，州長的決定只是內華達州合法性工作者的公然歧視。」

▲▼愛莉絲控告州長歧視合法性工作者。（圖／翻攝自Facebook／Alice Little）

▲愛莉絲控告州長歧視合法性工作者。（圖／翻攝自Facebook／Alice Little）

她在募資網站GoFundMe建立自己的平台，希望籌得訴訟的資金，目前已募得超過7800美元（約台幣22萬2456元），「我只是不想讓州長隨便貶低整個勤奮工作婦女階級的生計，所以才採取法律行動。但眾所周知，合法的鬥爭並不便宜。」

另一方面，愛莉絲也正使用多方管道準備訴訟，儘管募資平台是主要的方式，也會透過之前的會員來獲取資金，服務內容從陪著狗在公園散步，到更活潑、親密的互動都有。

她表示，「關閉妓院不僅影響到我個人，而是影響到整個職業婦女和員工，只因為州長西索拉克（Stephen Sisolak）拒絕重開這些受人敬重的成人產業，所以我們才在經濟上受苦受難。」

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