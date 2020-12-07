他挑戰「連吃100天超商便當」　網分析成分驚：吃多會體臭！

100日間コンビニ弁当生活がYahoo!ニュース、SmartNewsなどに取り上げられました。— 進撃のグルメ★世界一詳しい食べ歩きグルメブロガー★デカ盛り・大盛り・おかわり自由・食べ放題 (@rekishichosadan) December 5, 2020
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「身体が臭くなる」「体調が悪くなる」…100日間、100種類のコンビニ弁当を食べ続けたレポートが話題に（まいどなニュース） https://t.co/zGb3IFrRz1
記者王佩翊／編譯
許多上班族因工作繁忙， 被迫成為外食族，如果真的忙到不可開交，甚至還得依靠超商的便當果腹。日本一名美食部落客認為自己經常介紹一些在東京才有的美食，導致分布在其他地區的粉絲無法實際前往品嚐，因此他特地展開為期100天的「超商便當計畫」，做出超商版的美食評鑑。然而沒想到計畫才執行到一半，身心理卻發出警訊，引發廣大網友熱議。
根據《まいどなニュース》報導，一位名為「進擊的美食」的部落客平時喜歡在網路上分享自己推薦的美食，然而有一天他卻突然覺得，自己總是推薦東京附近的餐廳，那些住在其他城市的粉絲們都無法親自到場試吃，實在太過可惜，於是他決定在100天內吃遍100種超商便當，完成超商便當的終極評鑑計畫，讓全日本的粉絲都可以吃到他推薦的食物。
100日間コンビニ弁当生活まとめ・美味しさランキング【91日目から100日目】!https://t.co/tc2s13rHA8— 進撃のグルメ★世界一詳しい食べ歩きグルメブロガー★デカ盛り・大盛り・おかわり自由・食べ放題 (@rekishichosadan) November 27, 2020
気になる商品は、何位でしょうか。
佐野ラーメン、ジャージャー麺、黒天重、明太マヨパスタ、パンチョ監修大盛りナポリタン、炭火焼き鳥弁当、炒飯カツカレー、スパグラタン、ナポリタン、ドリア pic.twitter.com/1wLLKVNZeU
「進擊的美食」完整記錄了他從8月到11月之間吃過的100種超商便當，然而當計劃進行到一半時，他的身體卻出現警訊，甚至對吃東西這件事失去了期待。他表示，因為自己本來就不會規定每餐要吃多少蔬菜，所以執行這個計劃時，沒有特別出現營養不良的情況，只不過因為超商便當的特性，他到後期竟開始出現消化不良的症狀。
不僅如此，進擊的美食說，超商便當都是類似的味道，沒有溫度，甚至口感也不像「真正的料理」，每天吃完便當並上網更新食記這件事，已經變成是義務，他完全失去了吃東西的快樂。而且因為超商便當讓他消化不良，所以每天都要計算好用餐的時間，一定要在睡前3小時吃完便當，才不會因為消化不良睡不著。但也因為這樣，讓他的壓力越來越大。
對此，有網友分析，便當因為需要長時間保存，因此無論是鹽分、糖分以及含油量都比一般便當還多，吃多了容易導致胃酸分泌過剩，而且超商便當的維他命與膳食纖維含量幾乎為零。網友還說，因為超商便當含油量比較高，所以很容易引起體臭。
98日目は、セブンイレブンの弁当です。— 進撃のグルメ★世界一詳しい食べ歩きグルメブロガー★デカ盛り・大盛り・おかわり自由・食べ放題 (@rekishichosadan) November 25, 2020
【焼チーズのスパグラタン 濃厚カルボナーラ】
・チーズたっぷり
・ベーコン、半熟玉子入り
・胡椒がかかっている
・735キロカロリー
・537円#100日間コンビニ弁当生活
熱々で濃厚なソース、とろーりチーズがよく絡んでクセになる美味しさです。 pic.twitter.com/aboRaPQFtA
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