遛狗男被銀光閃到…驚見第4個金屬巨碑！英國懷特島上現蹤引圍觀

▲英國懷特島又再發現「神秘金屬巨碑」。（圖／翻攝自推特／@WightLawyer）

記者葉睿涵／綜合報導

繼美國和羅馬尼亞發現多個「神秘金屬巨碑」後，英國懷特島（Isle of Wight）6日也被民眾發現，有一座類似的「神秘金屬巨碑」。這個巨碑大約有3.048公尺高，並且是由「反光、鏡面的材質」製成的。它與上個月在美國猶他州發現的不同，頂部有一個尖角。

據《天空新聞》報導，29歲的英國男子鄧福德（Tom Dunford）在當天早上7點30分，與未婚妻和妹妹一同到懷特島的康普頓海灘（Compton Beach）遛狗。沒想到，就在他們緩緩從階梯走下去時，一陣銀光突然襲來。他們循著光源走去，在不遠處發現了一個神秘的金屬巨碑。

A monolith has been spotted on the Isle of Wight - days after similar structures were discovered in the US and Romania https://t.co/OtUnQXkgal — Sky News (@SkyNews) December 6, 2020

鄧福德表示，「我最近讀到了一些關於巨碑的報導，所以我一眼就認出了它，不過我們目前還不清楚這些巨碑是誰放置在這裡的。」

據鄧福德的說法，在懷特島上發現的這個巨碑大約有3.048公尺高，並且是由「反光、鏡面的材質」製成的。懷特島上的巨碑與上個月在美國猶他州發現的不同，猶他州的巨碑表面十分平坦，但懷特島上的這個巨碑，頂部有一個尖角。

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