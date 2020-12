遛狗男被銀光閃到…驚見第4個金屬巨碑！英國懷特島上現蹤引圍觀

▲英國懷特島又再發現「神秘金屬巨碑」。(圖/翻攝自推特/@WightLawyer)

記者葉睿涵/綜合報導

繼美國和羅馬尼亞發現多個「神秘金屬巨碑」後,英國懷特島(Isle of Wight)6日也被民眾發現,有一座類似的「神秘金屬巨碑」。這個巨碑大約有3.048公尺高,並且是由「反光、鏡面的材質」製成的。它與上個月在美國猶他州發現的不同,頂部有一個尖角。

據《天空新聞》報導,29歲的英國男子鄧福德(Tom Dunford)在當天早上7點30分,與未婚妻和妹妹一同到懷特島的康普頓海灘(Compton Beach)遛狗。沒想到,就在他們緩緩從階梯走下去時,一陣銀光突然襲來。他們循著光源走去,在不遠處發現了一個神秘的金屬巨碑。

A monolith has been spotted on the Isle of Wight - days after similar structures were discovered in the US and Romania https://t.co/OtUnQXkgal