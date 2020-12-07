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誤闖無人夜車！他po文求救：要開去哪　網答「如月車站」恐怖傳說

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▲▼日本網友搭錯車，誤闖目的地未知的無人列車，影片吸引超過120萬人觀看。（圖／翻攝自Twitter／@nihilization_）

▲日本網友搭錯車，誤闖目的地未知的無人列車，影片吸引超過120萬人觀看。（圖／翻攝自Twitter／@nihilization_）

記者張寧倢／綜合報導

日本自2004年起開始流傳「如月車站」的都市傳說，當時一名女網友深夜搭乘電車，卻搭到現實中根本不存在的無人車站「如月站」，她聲稱自己一邊沿著鐵軌往上一站走，一邊也在論壇發文與網友報平安。事隔16年，又有日本網友在推特PO出自己搭上無人列車的影片，並驚恐地寫道，「到底要把我載去哪？」吸引超過120萬次點閱觀看，與5.6萬人按讚。

日本「如月車站」的都市傳說源於2004年1月8日晚間11時，一名女網友蓮見（はすみ）於知名論壇2ch發文求救表示，自己搭夜車抵達「如月車站」，想找人問路，整個車站卻一個人影都沒有，打電話請人來接、用GPS也都找不到車站位置，讓她感到相當害怕。蓮見後來沿著鐵軌走回前一站，她邊走邊和論壇網友互動報平安，期間還聽到身後幽幽傳來一句，「很危險喔，不可以在鐵路上行走。」此後，「如月車站」的恐怖都市傳說便聲名大噪。

時隔16年，一名日本網友（@nihilization_）於11月22日晚間10時在推特PO出一段影片，畫面是一節空蕩無人的電車車廂內，透過車窗照射進來的光影不停快速閃爍，時而漆黑、時而明亮，氛圍相當詭譎，並說明自己不小心坐錯車，本站已經是這台車的終點站，但列車卻突然駛動，「我到底會被載到哪裡呢？」緊急發文向網友求救，讓不少人想起了令人毛骨悚然的「如月車站」。

推主沒多久後又更新狀況表示，「因為列車一直在行駛，不知道會開去哪裡，還是快點趁現在留下我最後的推文好了。」影片目前累計超過120.3萬次觀看，兩則推文加起來超過6萬個讚，網友紛紛在底下，「這是要去如月車站了」、「無限列車」、「開往沒有新冠肺炎的平行世界吧」、「這就是異世界轉生」、「啊所以你人還好嗎？」等熱烈討論。

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