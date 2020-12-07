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白宮美女發言人「說溜嘴4字」　等於間接承認川普敗選！

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▲▼白宮女新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）疑似承認川普敗選。（圖／路透）

▲白宮女新聞秘書麥肯內妮一句「是賀錦麗！」的發言，等於間接承認了川普敗選。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

白宮新聞秘書麥肯內妮7日疑似承認川普敗選。當時，她向《福斯新聞》表示，如果共和黨失去了喬治亞州的2個參議院席次，「猜猜誰會投下最終決定性的一票？是賀錦麗！」但根據美國法律，在參議院會議中若雙方票數打平，副總統將可投下關鍵性的最終票，因此麥肯內妮此番言論等於間接承認了拜登勝選。

根據《衛報》報導，白宮女新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）於7日接受《福斯新聞》訪問，論及川普在數個州提起的選舉訴訟，其中包含總統要求喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）召開州特別會議，以推翻拜登的勝選，卻遭到拒絕。同時，麥肯內妮也提到了這個南部州的參議院選情，說明喬治亞州1月的決選結果很有可能會決定了參議院的控制權，是維持共和黨多數，還是將改由民主黨掌控。

然而，麥肯內妮在訪談中說道，「如果我們失去這兩個參議院席次，猜猜誰會為我們的政府，投下最終決定性的一票？是賀錦麗！」據報導，如果民主黨參議院候選人在1月5日擊敗現任共和黨參議員洛夫勒爾（Kelly Loeffler）與珀杜（David Perdue），參議院將出現「五五對半」的局面，依法此情況之下「副總統」將投下決定性的一票，因此，麥肯內妮的發言等於認了賀錦麗當選副總統，也間接承認川普敗選。

根據報導，儘管川普本人拒絕承認敗選，但目前他以232：306的選舉人團票差，以及超過700萬張普選票數的落差，在美國總統大選中吞下敗果。據《華盛頓郵報》報導，在美國國會249名共和黨議員中，只有27人承認拜登勝選，但拜登1月20日仍預計在華盛頓宣布就職，出身加州參議員的賀錦麗則將成為副總統。

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