川普支持度又掉！近代「最不受歡迎」總統　扣除誤差仍輸拜登11%

▲2020年美國總統當選人拜登在選後維持超過5成的高支持率，而川普的支持度則再度下滑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國蓋洛普（Gallup）上周最新民調顯示，拜登在2020年總統大選後仍維持在55%的高支持率，這個數字比川普任何時期的支持率都還要來得高，至於遲遲不願宣布敗選的川普，則從43%的支持率，再度下滑1個百分點至42%，幾乎是美國近代政治中支持率最低的總統。

根據CNN援引蓋洛普上周最新民調指出，表示支持總統當選人拜登的人與先前持平為55%、表示不支持的約有41%。另外，現任總統川普支持度則下滑1個百分點至42%、不支持的人約為57%。綜觀各項民意調查，川普從2015年6月開始競選總統以來支持度通常落在3、4成左右，在網路出口民調中約為46%，現場採訪民調中支持度的最高紀錄則是在2016年剛勝選時，由彭博新聞進行的調查，當時的支持度為50%。

▲ 支持總統當選人拜登的人與先前持平為55%。（圖／路透）

報導指出，在任何其他得現場採訪民調中，川普的支持度都沒有超過5成，相較之下，拜登在CNN/SSRS、《福斯新聞》、《紐約時報》與錫耶納（Siena）大學共同進行的民調中，都做到了這一點，例如在全國選舉出口民調中，拜登的支持率就來到了52%，目前的高支持率與歐巴馬在2013年的第2個任期時相似，這代表支持率超過50%是正常現象。

報導認為，不尋常的是，川普在如此不受歡迎的情況之下還是當選了，甚至在他的總統任期內支持率也從未超過50%，這是在現代美國政治中史無前例的狀況，即使考慮到所有民調誤差，將2%尚未決定的選民都分配給川普，他的支持度仍是史上最低。即使拜登的民調占了優勢，所屬的民主黨支持度仍僅45%，在亞利桑那、喬治亞、賓州與威斯康辛等搖擺州，眾議院民主黨候選人的總得票數比共和黨候選人還來得少。

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