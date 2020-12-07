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共和黨議員有27人「叛逃」認拜登勝選　川普急要名單

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普曾痛斥《華盛頓郵報》是假新聞。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國總統川普向各州發起選舉訴訟，不願承認敗選。但根據《華盛頓郵報》的調查，共和黨總計249名參、眾議院議員中，有27人「叛逃」認為拜登勝選，僅有8人堅定支持川普勝選，多數議員則不願回答這個問題。川普至今為止，仍沒有贏得任何一場訴訟，輸掉了46件。

川普表示，自己平常盡可能不看《華盛頓郵報》，但很震驚黨內竟然有「這麼多人」認為自己輸了，且「戰鬥才剛剛開始」，並宣稱要以共和黨人的名義，索要這份政客名單。

但其中也不乏有川普的堅定支持者，包括喬治亞州的布魯克斯（Mo Brooks）以及亞利桑那州的戈薩爾（Paul Gosar）。他們表示，自己永遠不會接受拜登擔任總統，在這次選舉中「有太多詐欺的證據」。

▲▼川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

▲川普認為喬治亞州選舉充滿弊端，在訴訟中要求重新舉辦總統選舉。（圖／路透社）

川普過去的盟友一個接一個「跳槽」，包含司法部長巴爾（William Barr）也聲稱，沒有任何證據顯示有大規模的選舉詐欺，打臉川普敗選以來的言論，但有傳聞他即將被川普給解雇。

另一方面，參、眾議院的共和黨領袖都對此閉口不談，深怕影響到接下來的議員決選結果。眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）僅表示，「我們到時候看看會是誰宣誓就職。」

《華盛頓郵報》指出，調查結果已經表明，大多數共和黨人對即將卸任的總統及他所控制的勢力懷有恐懼。儘管他只是過去80年來第三個連任失敗的總統，卻有超過70％的共和黨議員不敢承認結果。」

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