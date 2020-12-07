抗疫喜訊！韓70歲瀕死翁使用「血漿治療劑」...成功治癒新冠肺炎

▲南韓時任保健福祉部長朴淩厚參訪GC綠十字藥廠血漿治療劑製程。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情最近進入第3波全國性大流行，在醫療資源與病房分配上面臨緊繃狀態，然而目前傳出首宗血漿治療劑成功治癒新冠患者的消息，使醫療界感到非常振奮！南韓一名70多歲的瀕死重症患者在使用「GC綠十字」所研發的血漿治療劑後，已驗不出新冠病毒，宣告解除隔離。

根據《韓聯社》報導，慶尚北道漆谷郡一名70多歲的男性於今年9月確診新冠肺炎，在使用抗病毒性瑞德西韋、類固醇藥物地塞米松後卻仍無見效，因此醫療團隊決定向食品醫藥品安全處申請對該患者使用血漿治療劑之許可。依據規定，只有生命垂危、瀕臨死亡的重症患者，才可獲准使用尚未經政府許可的臨床實驗醫療藥物。

GC綠十字證實，該患者使用的是具免疫性抗體的血漿治療劑「GC5131A」，目前該藥劑正進行第2期臨床實驗。

經過連續20多天使用血漿治療劑抗疫，該名老翁已於11月18日最終篩檢結果呈現陰性，結束隔離。

GC綠十字所生產的血漿治療劑，從今年10月起，以漆谷郡慶北大學醫院為首，目前已獲13件以治療為目的的使用許可。該藥廠強調，這名70歲老翁為第一宗使用血漿治療劑後成功康復的案例。

據悉，截至7日0時為止，南韓防疫當局今（7）日上午9時30分共通報615起病例，其中境內感染高達580例、僅35例為境外移入。目前南韓共累計38161例確診、549例死亡。

►百歲人瑞確診新冠！南韓「疫情第3波」再添615例 防疫措施再升級

聽Podcast掌握美選及國際局勢