「溫柔伊凡卡」不見了！任期最後性情大變　硬起來狂轟批評者

▲伊凡卡在擔任顧問的最後幾個月突然性情大變。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

伊凡卡作為川普總統的顧問，任期只剩下一個多月，但這位第一女兒最近卻風格大變，言論不再溫和，反而採取了與她父親類似的姿態，公開回擊那些批評她和川普集團的人。

據CNN報導， 伊凡卡在12月1日接受了華盛頓檢方傳訊，調查川普在2017年就職典禮上「超額支付」約70萬美元（約2000萬新台幣）的費用予其集團名下的酒店，「自肥」超出正常價位2倍金額。伊凡卡並未公開她在接受調查期間的口供，但她在推特上斥責這場調查行動「是一場出於政治動機的報復行為」。

她在推特上寫道，她本週花了5個多小時，為川普酒店在就職典禮上收取的費用做出解釋。她表示，「我交出了一封4年前的電子郵件，當時我下令酒店要收取『一個公平的市場價格』，酒店之後也照做了。」

伊凡卡直斥，這場所謂的調查行動就是純粹的騷擾，完全100%是出於政治、宣傳和憤怒的行為。她在推特上也寫道，「他們很清楚，這裡什麼都沒有，也沒有任何稅收優惠，這就是一場出於政治動機的報復行為。」

▲知情人士透露，伊凡卡最近已變得越來越保守，不止許多觀點和立場開始向父親靠攏，倆人的關係也變得更加密切。(圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，伊凡卡4年前搬到華盛頓、進入白宮工作時，由於她比大多數的保守共和黨人更有社會意識，因此被視為是川普政府中少有的一股溫和聲音。然而，伊凡卡在白宮工作的最後這幾個月中，言行已和4年前大相径庭，如今她的立場已明顯向右翼偏移。

有消息稱，隨著川普的敗選，伊凡卡似乎已「完全瘋了」，她採取了與川普相同，甚至是更保守的觀點，進而與她的父親關係變得更加密切。

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