疫苗危機！美前高官：藥廠智慧財產可能被竊　「這4國」都有嫌疑

▲CISA前負責人克雷布斯爆料，俄羅斯、中國、伊朗和北韓都試圖獲得與疫苗相關的智慧財產。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國國土安全部（DHS）網路安全和基礎設施安全局（CISA）前負責人克雷布斯（Chris Krebs）6日在接受CBS《面對全國》（Face The Nation）節目的採訪時表示，俄羅斯、中國、伊朗和北韓這4個國家，都在從事某種間諜活動，試圖獲得與疫苗有關的智慧財產。

▲克雷布斯表示，藥廠的供應鏈、分銷管道和公共醫療機構，都有可能成為被攻擊的弱點。（圖／路透）

據CNBC報導，克雷布斯表示，CISA所關注的不僅僅是研發疫苗的藥廠而已，它們也同時在這些藥廠的供應鏈中努力尋找關鍵弱點，「藥廠的分銷管道和公共醫療機構，也都是我們所關注的。我們會持續透過國家安全部門和私人管道，為這些有可能被攻擊的藥廠提供網路安全支援。」

美國科技公司IBM上週也發布了類似觀點，它們警告，有駭客正試圖入侵疫苗的供應鏈。CISA鼓勵與美國疫苗計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）相關的組織，依據IBM的報告，審查是否有任何可能受到影響的跡象。

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