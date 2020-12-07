新冠疫苗功效破9成！英衛生大臣「明年3月鬆綁防疫」：悶太久了

▲英國衛生大臣韓考克表示，明年3月前可望鬆綁防疫措施。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國搶先全球批准使用美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，第一階段直接購入4000萬劑，供2000千萬名民眾接種，由於研發時程僅10個，因此外傳高齡94歲的女王伊莉莎白二世將在幾周後施打疫苗，以此安撫民眾。而出身自保守黨的英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，若疫苗接種順利，將考慮明年3月逐步鬆綁防疫措施。

根據英媒《每日電訊報》（The Daily Telegraph）專訪，韓考克雖然一直以來強力支持實施嚴格防疫措施，為內閣支持嚴格防疫的成員之一，但其實早就厭惡分級防疫措施，期盼能讓國家恢復過往互相尊重、恪守其職的生活方式，而不適硬性讓國會、讓政府去訂立法規防範疫情擴散。

他接受專訪時表示，深信在英國率先讓民眾接種疫苗後，至明年3個月底前將可望更快解除現行防疫措施與各種限制，「隨著民眾接種疫苗後，各種禁令與現制將在短時間內解除，這是毫無質疑的！」

據悉，由於第一階段只開放2000萬人施打，因此英國免疫接種聯合委員會（JCVI）決定優先供防疫前線醫護人員、高齡人士、療養院職員與該地居民，於明（8）日起輪流注射。在施打第一劑疫苗後，經過政府系統通知，須於21天以後施打第二劑，在施打時須在醫療院所停留15分鐘，以觀測是否出現副作用或其他不良反應。

而有統計結果顯示，輝瑞新冠疫苗的防護效果高達95%，而被歸類為染疫高風險族群的高齡人士也有94%功效，免疫反應可維持半年甚至更久的時間。

►英女王夫婦數週內將帶頭打疫苗！望民眾相信「疫苗安全性」

►注射倒數！英衛生部首公開「超低溫冰箱」 500萬疫苗品質有保證

聽Podcast掌握美選及國際局勢