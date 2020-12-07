快訊／高嘉瑜掰了「公主頭」　親曝剪髮原因一次喀嚓20cm

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近日爭議稍稍平息，先前她自爆「亂室嘉人」後，網路聲量高漲至少10倍，她6日PO出新造型，一口氣剪了約20cm的頭髮，從原本的長髮剪短至及肩長度。高嘉瑜7日上午現身立法院，她也透露髮型師為何幫她剪特別短的原因。

▲民進黨立委高嘉瑜剪髮新造型。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

高嘉瑜表示，她的頭髮就是很長、也很毛躁，「當然就是希望整理一下頭髮，換心情」，也有時間把房間整理乾淨，「這些都是我現在當務之急」。

「每次剛剪完都覺得好像變年輕」，高嘉瑜笑說，大家對她公主頭一直很有意見，「只要我拿下公主頭，不管好壞都是稱讚，網友就是討厭我的公主頭」。

高嘉瑜也說，因為她一年剪一次，髮型師也賺不到什麼錢，所以髮型師就會剪的比較短，「反正久久剪一次，不然下次來就又太長了」。

高嘉瑜日前曝光雜亂無章的香閨，堆積如山的衣物、泛黃的枕頭引發討論。她曾表示，自己每天非常忙碌，沒時間整理家裡，「我已經一年沒有剪頭髮」。

新造型在臉書曝光，不到1小時就快破萬讚，高嘉瑜獲得網上好評，網友留言「跟譚松韻很像」、「不要公主頭很好看~~~~~」、「安娘喔！我戀愛了！嘉瑜！好可愛」、「剪短之後好看清爽」、「超清純的欸」、「小妹妹，記得長大後千萬別唱歌……」。

▼高嘉瑜剪短髮。（合成圖／翻攝高嘉瑜臉書、記者屠惠剛攝）