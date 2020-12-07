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百歲人瑞確診新冠！南韓「疫情第3波」再添615例　防疫措施再升級

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▲▼南韓6日提升全國防疫層級，圖為首爾市明洞街景。（圖／達志影像）

▲南韓6日提升全國防疫層級，圖為首爾市明洞街景。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入第3波全國性大流行，然而即便政府加強防疫力道後，單日新增確診數卻還是有增無減，連續2天突破600例大關。如同補破網一般，病毒持續在全國各地滲透，尤其是首都圈最為嚴重，佔總體數約7至8成。對此，防疫當局僅及於昨（6）日再次頒布防疫對策，提升首都圈社交距離防疫至第2.5階段，其他地區則提升至第2階段。

根據《韓聯社》報導，截至7日0時為止，南韓防疫當局今（7）日上午9時30分共通報615起病例，其中境內感染高達580例、僅35例為境外移入。目前南韓共累計38161例確診、549例死亡。

▲▼由於政府加強防疫措施至年底，首爾今年聖誕節恐相當冷清。（圖／達志影像）

▲由於政府加強防疫措施至年底，首爾今年聖誕節恐相當冷清。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增422例（首爾佔231例、京畿道佔154例、仁川佔37例）；蔚山新增38例；釜山新增33例；全羅北道新增21例；慶尚南道新增15例；忠清北道新增11例；忠清南道新增10例；江原道、慶尚北道各新增9例；大邱新增5例；光州新增3例；大田、全羅南道各新增2例。

從主要確診案例來看，首爾市鐘路區某餐廳累計76例；首爾市城北區音樂劇綵排場累計26例；首爾市銅雀區某三溫暖截至6日累計22例；京畿道高陽市某療養院累計27例；京畿道楊平郡介軍面累計20例；慶尚北道金泉市某家庭累計11例；釜山市海雲台區某家庭累計13例。

▲▼東南部城市蔚山短時間內新增近百例確診者。（圖／達志影像）

▲東南部城市蔚山短時間內新增近百例確診者。（圖／達志影像）

另外，蔚山市南區「梁地療養院」（양지요양병원，暫譯）於6日新增患者與職員共38人確診、7日新增53人，短短2天內累計91例，大部分皆為高齡確診者，80歲以上為24人、90歲以上為12人、100歲以上1人，市府將安排患者轉院至蔚山大學醫院負壓病房，並隔離整棟療養院的地下1樓至地上10樓。

南韓政府宣布，從7日0時起至28日，首都圈將進入社交距離防疫第2.5階段，非首都圈等其他地區為第2階段。

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務配戴口罩；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

►半島失控疫情慘！南韓單日增583新冠病例...首爾今晚實施「宵禁」

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