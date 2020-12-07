脫歐貿易協議談判重啟　英國「最後的嘗試」機會五五開

▲英國首席脫歐談判代表佛羅斯特（David Frost）抵達南布魯塞爾車站，期望能嘗試最後一次以敲定協議。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國與歐盟的談判代表將最後一次嘗試，雙方在今晚重啟談判，期望在年底前達成爭執許久的貿易協議。英國首相強森（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已發表聯合聲明，如果無法在漁業與公平競爭上意見達成一致，不會完成任何貿易協議。

雙方過渡期即將迎來結束，也已證實不會再延長。根據《泰晤士報》報導，英國內部包括反脫歐的8位內閣部長在內，共13位內閣部長表達支持，如果強森認為有需要，以不達成貿易協議作收也沒關係。

如果最後協議失敗，大部分的貿易內容將受制於世界貿易組織的條約，打破已運行50年之久的合作經濟體系。目前談判已敲定大部分內容，英國會離開歐盟單一市場與關稅同盟，留下三個爭議問題待解。

▲歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5日針對英國脫歐，再度重申歐盟立場。（圖／路透）



根據消息人士透露，英國在捕漁權方面上可能妥協，但在有關雙方企業間「公平競爭環境」以及如何執行標準上，都有各自不同的立場與要求。愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）甚至認為，這項協議達成的機會「55開」，且談判正難產中，最好不要期待癥結點有望化解。

英國環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）表明，「無可否認，上周談判的結束是一個挫敗。最根本的癥結點仍然存在。我們表達的很清楚了，只有在尊重我們主權的情況下，雙方才有辦法達成協議。但我認為，就是否能達成這件事而言，我們只剩最後幾天。」