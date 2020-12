川普稱美軍擁有「水音速飛彈」　Google一搜…出現整排電動牙刷！

▲川普總統5日於喬治亞州的造勢活動中稱,美國擁有水音速導彈,但外界認為這種飛彈並不存在。(圖/路透)

美國總統川普5日在喬治亞州進行了選後首次造勢集會,除了再度指控選舉充斥舞弊行為外,更公開透露美國武裝部隊配備了最先進的現代武器,其中包括新型高超音速導彈與「水音速導彈」。高超音速導彈在俄、中、美等大國之間是相互競爭的武器項目,然而,外界一般卻認為「水音速導彈」並不存在。

根據《衛報》報導,川普5日在喬治亞州進行了至少90分鐘的演講,台下數千名支持者中大多沒有佩戴口罩,演講內容主要為再次重申選舉舞弊、自己事實上才是勝選者等指控。但據《美聯社》資料統計,川普以232張選舉人票敗給拜登的306票,普選票也輸了超過700萬票,競選團隊目前已在全美各地提出50餘起選舉訴訟,其中有超過30件被拒絕或駁回,約有12件還在進行起訴。

報導稱,此外,川普也在集會中公開表示,美國現在的軍隊是本國歷史上最偉大、最現代化的,有全新的戰鬥機、轟炸機、導彈與火箭,還擁有最先進的導彈,「高超音速和水音速的我們都有,知道什麼是水音速導彈嗎?水!(You know what hydrosonic is? Water!)」早在5月川普就曾透露,美國正在研發一種高超音速導彈,但川普口誤地稱作水音速導彈,速度比其他飛彈快上17倍,而美國國防部說是比音速快17倍。

據Sputnik報導,川普6日還說,這款水音速導彈的速度是世界上任何導彈的7倍。然而,高超音速導彈雖是俄、中、美三國的軍備研發競爭項目,水音速導彈卻被外界普遍認為「並不存在」。美國科學家聯合會(Federation for American Scientists)的核武專家克里斯汀森(Hans Kristensen)去年10月表示,水音速導彈只存在於川普的腦子裡。搜尋Google關鍵字「水音速(hydrosonic)」的最相關結果,也都是某瑞士公司研發的一款電動牙刷。

