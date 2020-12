記者張方瑀/綜合報導

根據美媒NBC報導,稍早紐約與紐澤西港務局接獲消息,一架從俄羅斯莫斯科飛往紐約的班機疑似有炸彈威脅,緊急關閉紐約甘迺迪國際機場跑道後,目前飛機已在當地時間下午3時45分左右安全降落。

機場官方在推特發文表示,「由於發生緊急事故,因此緊急救援人員可能會出現在機場內進行相關活動,目前機場並未完全開放,但未有航班延誤。」

Due to an ongoing incident, emergency personnel and activity may be observed at #JFK airport. Please note that the airport is fully open and flights are operating without delays.