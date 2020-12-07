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性侵女童致肛裂！68歲趙斗淳獄中「打手槍」慘遭抓包...12日出獄

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▲▼趙斗淳案曾被翻拍成電影《希望：為愛重生》（原文譯《素媛》，소원）。（圖／翻攝自dongyoungsang／mbc／naver movie）

▲趙斗淳離出獄至今剩不到7天，獄友爆料其「精力」旺盛。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓窮凶惡極的「淫魔」趙斗淳（조두순）曾於2008年在京畿道安山市教會廁所性侵8歲女童，致使對方肛門與生殖器80%面積毀損，一度需要每天掛尿袋生活。如今趙斗淳將於12月12日提早一天刑滿出獄，有某時事節目發現，年過68歲的他仍舊「精力充沛」，除了鍛鍊出滿身肌肉，還因難耐飢渴性慾而在獄中直接打起手槍，令人擔憂其出獄後是否有下個受害者。 

根據韓媒JTBC的時事節目《李圭淵的時事焦點》（Spotlight），趙斗淳在出獄前進行過許多測試，分析其犯罪性格與心理狀態、以及再犯的可能性，還接受500小時以上的心理治療，不過結果顯示其擁有超乎常人的「反社會型人格」指數，即使已屆古稀之年，還是有著過人的精力，每小時可以做超過1000次以上的伏地挺身，因此練出一身強健體格。

▲▼趙斗淳獄中難忍性慾，稱不會反省自己的犯罪行為。（示意圖／取自Pixabay）

▲趙斗淳獄中難忍性慾，稱不會反省自己的犯罪行為。（示意圖／取自Pixabay）

某獄友接受節目採訪時表示，趙斗淳在獄中時非常火爆，難以控制自己憤怒的情緒，還不時向其他獄友嗆聲、炫耀自己的殺人前科。

獄友解釋趙斗淳在獄中不斷運動、健身的原因，「他的身體就如同30多歲的運動員，他曾經跟我說，之所以每天努力運動，就是因為想要維持『過人的性慾』，還說自己絕對不會反省！」

甚至，趙斗淳還被傳出數度在獄中自慰時當場被抓包！事後趙斗淳解釋，「因為監視器、電視不斷發出奇怪的電波，才讓我有源源不絕的性慾。」

前新世界黨（새누리당，現未來統合黨前身）國會議員、精神科醫師申宜真（신의진）曾經是受害女童娜英的諮詢醫師，她表示對於趙斗淳在獄中的言行十分憂心，「這顯示他仍然有著過人的性慾，而他解釋性慾是因為監視器電波所引起，這只是他用來合理化自己犯罪的藉口。」

趙斗淳性侵兒童的行為遭全體南韓社會鄙視、憎惡，有不少民眾放話等到趙斗淳出獄後要好好「教訓」一番。對此，南韓法務部考慮在趙斗淳出獄時，派遣專車護送其安全返家，此舉遭民眾痛批，根本是浪費納稅人的血汗錢保護犯罪者。

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