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印度驚爆怪病140人送醫！　雙眼灼熱後「嘔吐暈倒」孩童更易感染

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▲醫院,病人,病床（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度目前是全球第二疫情嚴重國家，全國近千萬人確診，但安德拉邦（Andhra Pradesh）在疫情期間又出現其他不知名怪病蔓延。根據當地許多醫師指出，患者通常會感到噁心，接著無意識昏厥，目前至少已有140人在周末因此情況住院。

根據BBC報導，怪病病患集中在安德拉邦艾路魯（Eluru），當疫情全國蔓延時，艾路魯政府醫院必須再額外釋出更多的床位，以防這類不知名怪病的病患湧入，需要大量的床位。

印度當地媒體引述醫師說法指出，這些病患在症狀初期通常會感到噁心，在孩童身上尤其明顯，接著會感到雙眼灼熱並開始嘔吐，後來會發展成暈眩後無意識昏倒。醫師表示，他們已經對每位病患都進行了2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的篩檢 ─ 結果全部呈現陰性。

所幸這項怪病並不嚴重，許多病患在送醫後很快就恢復出院。安德拉邦衛生部長斯里尼伐斯（Alla Kali Krishna Srinivas）表示，已經為病患進行血液採檢，試圖從中找出水源感染或空氣感染等可能的原因，但血液報告均未發現任何病毒感染，「這是一個神祕的怪病，唯有實驗室的分析結果能揭露情況。」

不過在野黨「泰盧固之鄉黨」（Telugu Desam Party）要求，針對這起初具規模的感染事件進行調查，他們堅持怪病是因為當地嚴重的環境污染所致。

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