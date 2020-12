快訊／川普76歲私人律師確診！　推文：朱利安尼染「中國病毒」

▲川普私人律師、紐約前市長朱利安尼染疫。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普於美東時間6日在推特發文,公布76歲私人律師朱利安尼的確診消息,並將2019冠狀病毒疾病(COVID-19)稱為「中國病毒」。

川普發布推文,「朱利安尼(Rudy Giuliani),目前為止最偉大的紐約市長,而且不斷奔波在揭發這場美國史上(目前!)最腐敗選舉的人,確診了『中國病毒』。早日康復,朱利安尼,我們將會繼續努力!」

美國11月3日總統大選投票日過後,川普陣營即動身在各大關鍵州興起大規模訴訟,而法律戰的主導人正式此次染疫的律師朱利安尼。過去一個月內,朱利安尼帶著律師團隊「南征北討」,途經不少地方,因此被研判是長時間暴露在不同人群及人多的環境,才會因此染疫。

川普僅在推文中公布朱利安尼的確診消息,但朱是否無症狀或有明顯症狀,甚或是可能病情嚴重,目前尚不清楚。

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!