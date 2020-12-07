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快訊／川普76歲私人律師確診！　推文：朱利安尼染「中國病毒」

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▲▼川普私人律師、紐約前市長朱利安尼（Rudy Giuliani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普私人律師、紐約前市長朱利安尼染疫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間6日在推特發文，公布76歲私人律師朱利安尼的確診消息，並將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）稱為「中國病毒」。

川普發布推文，「朱利安尼（Rudy Giuliani），目前為止最偉大的紐約市長，而且不斷奔波在揭發這場美國史上（目前！）最腐敗選舉的人，確診了『中國病毒』。早日康復，朱利安尼，我們將會繼續努力！」

美國11月3日總統大選投票日過後，川普陣營即動身在各大關鍵州興起大規模訴訟，而法律戰的主導人正式此次染疫的律師朱利安尼。過去一個月內，朱利安尼帶著律師團隊「南征北討」，途經不少地方，因此被研判是長時間暴露在不同人群及人多的環境，才會因此染疫。

川普僅在推文中公布朱利安尼的確診消息，但朱是否無症狀或有明顯症狀，甚或是可能病情嚴重，目前尚不清楚。

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