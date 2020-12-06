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《時代》雜誌新一期封面出爐　2020被打上「紅色大叉叉」

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▲▼時代雜誌最新一期封面。（圖／翻攝自Twitter／TIME）

▲時代雜誌最新一期封面。（圖／翻攝自Twitter／TIME）

記者楊庭蒝／綜合報導

《時代》雜誌在5日公布最新一期的封面，圖片上印有一個白底黑字的數字2020，而數字上卻又被打上一個巨大的紅叉，並註記解釋「2020年最糟糕的一年」，據悉，這個紅叉標誌的封面形式，只在《時代》雜誌上出現過四次。

綜合外媒報導，《時代》雜誌使用紅叉標誌，第一次是德國納粹黨領導人阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）死亡當年；第二次則是2003年伊拉克戰爭爆發；第三次是2006年美軍發動空襲，擊斃伊拉克蓋達組織首領阿布·穆薩布·扎卡維（Abu Musab al-Zarqawi）
；第四次則是蓋達組織第1任首領賓·拉登遭到美軍擊斃。

此次《時代》雜誌第五度使用紅叉標誌，並註記2020年是最糟糕的一年，外媒認為，其中一個原因是今年新冠肺炎疫情的傳散，導致全球大量人口染疫甚至是死亡；而另一個原因可能是針對2020美國總統大選。

美國《時代》雜誌影評人斯蒂芬妮·扎查雷克（Stephanie Zacharek）在一篇相關的文章中寫道，地球上大部分的居民不曾遇過「如此糟糕的年份」，甚至無法為此做好準備，對這些自然災害，對存有幻想的選舉，對可能是由蝙蝠引起，終結了全世界約150萬人生命的病毒。

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