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乖巧兒寫信對耶誕老人許願　爸一看秒鼻酸：我哭了

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▲耶誕禮物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲耶誕禮物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著時序進入12月，不少孩童最期待的耶誕節也即將到來！國外一名人父為了該送兒子喬納（Jonah）什麼禮物而傷透腦筋，為了找尋靈感，於是偷偷打開兒子寫給耶誕老公公的信，沒想到信件一讀完，發現兒子有超齡的貼心之舉，便馬上哭了。

根據《太陽報》報導，這名父親在知名論壇「Reddit」分享，喬納在信中對耶誕老公公許願說道，爸爸從事快遞運輸業，尤其耶誕節將近，人們會訂購好多噸的禮物，爸爸必須花更多的時間工作，「我真的很想和爸爸多相處，希望你可以讓他早點下班，我會相當感激你。」

對此，有廣大網友在貼文下方回覆，「身為一名倉儲管理人員，我相當能理解你的感受，現在想立刻回家陪家人」、「真的要多花點時間陪陪孩子」、「把這封信掛在工作間裡吧」、「我跟父親要隔好幾個月才能見面」、「希望你能實現他的願望」。

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