乖巧兒寫信對耶誕老人許願　爸一看秒鼻酸：我哭了

▲耶誕禮物。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者楊庭蒝/綜合報導

隨著時序進入12月,不少孩童最期待的耶誕節也即將到來!國外一名人父為了該送兒子喬納(Jonah)什麼禮物而傷透腦筋,為了找尋靈感,於是偷偷打開兒子寫給耶誕老公公的信,沒想到信件一讀完,發現兒子有超齡的貼心之舉,便馬上哭了。

根據《太陽報》報導,這名父親在知名論壇「Reddit」分享,喬納在信中對耶誕老公公許願說道,爸爸從事快遞運輸業,尤其耶誕節將近,人們會訂購好多噸的禮物,爸爸必須花更多的時間工作,「我真的很想和爸爸多相處,希望你可以讓他早點下班,我會相當感激你。」

對此,有廣大網友在貼文下方回覆,「身為一名倉儲管理人員,我相當能理解你的感受,現在想立刻回家陪家人」、「真的要多花點時間陪陪孩子」、「把這封信掛在工作間裡吧」、「我跟父親要隔好幾個月才能見面」、「希望你能實現他的願望」。

