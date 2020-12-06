日本大阪疫情嚴峻「護理師不足」病床快滿！　中央擬派自衛隊協助

▲日本大阪府疫情嚴峻，大阪市民眾通勤時間走在「非常事態」紅色警告標語的布告欄下方。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京6日綜合外電報導

日本大阪府疫情嚴峻，重症患者數居高不下，導致轄內護理師人手嚴重不足，必須向外縣市求援。日本政府為協助大阪府因應疫情，已考量準備派遣自衛隊看護官前往。

日本《時事通信社》報導，日本經濟再生擔當大臣西村康稔今天說，由於大阪府知事吉村洋文表示護理師不足，所以中央政府設想將接獲請求，已在準備派遣自衛隊看護官前往大阪協助。

日本《讀賣新聞》報導，大阪府3日公布「醫療緊急事態」後，醫師與護理師依舊在醫療前線拚命因應疫情；大阪府內醫院收治病床接近滿床，讓大阪府政府與醫療相關人士疾呼，為了防止醫療體系崩潰，民眾應避免不必要及不緊急的外出。

大阪府收治重症患者的專用病床只有206床，截至5日為止，使用率高達64.1%；這206床還提供給因為其他疾病住院、正等待轉院的病患，所以實際上的使用率已達80%。

《日本放送協會》（NHK）報導，西村今天在電視節目上表示，疫情持續對醫療體系帶來壓迫，根據地區不同，有些已面臨嚴峻狀況；基於性命最為優先的原則，「盡全力確保醫療體系運作是最優先事項」。

《日本電視台》（Nippon TV）報導，吉村昨天在電視節目上說，為確保足夠護理師來照顧重症患者，將請求自衛隊協助。

吉村說，他已開始跟自衛隊談及此事，因為自衛隊裡面也有護理師，哪怕只有一床，希望窮盡所有方式增加護理師。「大阪2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重症中心」預計本月15日啟用，需要約130名護理師，但目前只有約50名護理師，仍缺少約80名護理師，所以朝自衛隊派員協助的方向進行協調。

《沖繩時報》報導，自衛隊8月時接獲沖繩縣政府請求協助，曾派遣5名陸上自衛隊西部方面隊的看護官前往；陸上自衛隊第15旅團當時共派遣約20人，到沖繩縣醫療機構等處支援。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►超級神水，萬年經典SK-II青春露