選後首造勢！川普：如果我輸了　我會是非常有風度的輸家

▲美國總統川普5日來到喬治亞州出席選後首場造勢活動。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普5日現身喬治亞州，舉行選後首場造勢活動。會中，他依照慣例宣稱贏得美國大選，主張選舉存在舞弊行為，更稱「如果我輸了，我會是一位非常有風度的輸家。」

外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，儘管喬治亞州現已認證大選由民主黨籍總統總統當選人拜登勝出，但川普迄今拒絕承認敗選，持續在多個搖擺州打法律戰，但如今大多數的訴訟以失敗告終，部分案子懸而未決。

到了5日這天，川普現身該州競選集會時，一開口就宣稱贏了喬治亞州，接著多次強調未經證實的選舉舞弊主張，「如果我輸，我就會說『我輸了』（I lost），就會去佛州那裡，但當他們偷竊強奪的時候，你永遠無法接受。」

川普進一步提到，在過去3周這段期間，是他一生中工作最勤奮努力的時刻，「如果我輸了，我會是一個非常有風度的輸家。」

演說接近尾聲時，川普也說，他可能會在2024年再度競選總統，但又同時否認即將離開白宮，「希望2024年的時候，我不用再出來選，我們將會再次贏回白宮……我不想等到2024年，我想3周後就去（白宮）。」

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