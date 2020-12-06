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新北「萬里蟹」品牌三足鼎立　三點蟹、花蟹、石蟳各有死忠饕客

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記者郭世賢／新北報導

新北市政府萬里蟹品牌行銷長達9年，大家對於萬里蟹已經不陌生，甚至到北海岸石門富基魚市、萬里龜吼漁市就是要去吃萬里蟹，其他縣市魚市也會對饕客說，這就是新北市在推的萬里蟹！萬里蟹三種都有其死忠派，這次細數萬里蟹三種各項優缺頂，讓饕客自行品茗！

▲石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴。（圖／記者郭世賢攝）

▲石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴教你挑螃蟹（左是花蟹；右是三點蟹）。（圖／記者郭世賢攝，下同）

三點蟹膏黃肥滿，肉質細嫩個性也很纖細！

漁業處表示，三點蟹是萬里蟹三種螃蟹產量最大的，因為價格適中殼薄好處理，海鮮餐廳好進貨快炒調味，殼薄且脆的特色易於裹粉油炸上調料，饕客嘴裡千變萬化易於食用，經過料理後的三點蟹肉質緊縮後反而讓人別有風味，再加上三點蟹膏黃比起其他蟹種較多而清雅。

▲萬里蟹狀態百百種 石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴教你挑螃蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲三點蟹肥美、肉質鮮嫩。

漁業處說，愛吃蟹膏蟹黃也會指定要吃三點蟹，卻又不會因為膏黃太過濃郁感到負擔過大；不過捕蟹漁民也常開玩笑說三點蟹除肉質細嫩，對環境也非常敏感，三點蟹是三種螃蟹中最容易因為水溫鹽度變化而斃死的蟹種，一點不舒服就斷腿死亡，好銷貨但不好存，令人頭痛。

花蟹個頭超大，肉質緊實粗壯！

花蟹大概是人人都愛的海鮮品種之一，活的時候橘黑色花紋配上張牙舞爪的樣態相當有霸氣，煮熟後換裝成紅白色相間的喜服，個頭肥碩且大，讓愛吃蟹肉的饕客欣喜不已，花蟹因為長相喜氣個頭大需求也大，價格較好，民眾也對花蟹識別度較大，花蟹肉質比纖細的三點蟹較粗，水分不多，味道上不具鹹香但卻多上一股鮮甜味。

▲萬里蟹狀態百百種 石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴教你挑螃蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲石門富基魚市。

不少饕客就是衝的肉多鮮甜的味道而來，花蟹雙螯比起三點蟹粗壯不少，被夾到可不是開玩笑的，A18.A19春來活海鮮水攤「蟹蟹達人」江玉琴說，每次被花蟹夾到，就會陷入拔斷螯還是不拔斷的窘境，花蟹因為價格好，漁民都希望能保持花蟹10隻腳的完整性，被夾到捨不得拔斷螯讓螃蟹受傷，從這裡面就知道漁民經營捕蟹產業的辛苦。

石蟳個小殼厚，Q彈鹹香不為人知！

接下來就是傳說中的隱藏人物「石蟳」，石蟳個頭最小，為了保護自己反而長出令人嘆為觀止的厚殼，未經烹煮的石蟳，顏色是三種裡面最不引人注目的暗褐色，粗壯的前螯像是配上暗紅色盔甲就像是要上戰場的武士，但其實在地漁民最喜歡的就是石蟳，價格是三種裡面最實惠的，而且在厚重的盔甲裡，暗藏的是集鹹香鮮甜一體的肉汁與彈牙無比的肉感，深知石蟳美名的饕客，只要看到品質好的石蟳也會失心瘋似。

▲萬里蟹狀態百百種 石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴教你挑螃蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲花蟹、三點蟹。

新北市漁業處表示，看完上面三種萬里蟹的介紹，是不是食指大動了？不管如何，冬天是品嚐萬里蟹的絕佳時機，趕快衝一波北海岸去吃萬里蟹！

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萬里蟹官網：https://reurl.cc/Gr22gx
螃蟹快報BY萬里蟹：https://reurl.cc/N6KKOQ
新北市農業局-稼日蒔光：https://reurl.cc/avKKE7

▲萬里蟹狀態百百種 石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴教你挑螃蟹。（圖／記者郭世賢攝）

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