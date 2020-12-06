美5歲男童「上學拿錯包」...進教室竟掏出一把真槍！

▲男童從書包裡掏出一把真槍，當場嚇壞老師。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

美國維吉尼亞州一名年僅5歲的小男童3日去學校上課時，竟突然從書包內掏出一把真槍，嚇得校內工作人員連忙沒收並報警處理。據悉，男童是在當天坐車到學校後，下車時不小心拿錯包包，才會發生這起「鬧劇」。警長也發表聲明稱，目前警方正在審理槍枝所有人的相關指控。

根據《紐約郵報》報導，這名就讀於維吉尼亞州斯塔福德郡安妮蒙庫爾小學（ Anne E. Moncure Elementary School）的5歲男童，3日在上課時突然從書包內掏出一把槍枝，嚇得老師當場將男童手上的槍沒收，並報警處理。事發後，相關人員皆已配合調查。

塔福德郡警長辦公室隨後在臉書上發表聲明稱，警方接獲報案後已到場處理，目前也沒收了這把槍枝並投入調查。根據調查結果，這名男童是在當天上課時，因太過匆忙，意外拿錯另一名大人的包包，並將自己的書包遺留在車上。此外，警方也正在審理有關槍枝持有人的所有指控。

美國校園安全意外頻傳，家長們早已人心惶惶，如今竟還發生孩童意外攜槍上學的事件，讓各界都陷入不安，所幸最後並未傳出任何傷亡。

This morning, the Stafford County Sheriff’s Office was notified by administration at Anne E. Moncure Elementary School... 由 Office of Stafford County Sheriff 發佈於 2020年12月3日 星期四

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